旗鼓渡輪票價3月將大漲60％ 2年內2度調漲惹民怨

2017-02-15 20:20

〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕高雄市府委託經營的輪船公司突然宣布，旗鼓渡輪下月起漲價，載客、車運漲幅高達60%，但持一卡通就凍漲，遊客指漲價在懲罰沒一卡通的外地人，旗津居民也憂心未來會取消免費搭乘的優惠。

交通局強調，漲價主要是適度反映部分營運成本、強化服務品質，同時也鼓勵民眾多使用電子票證；交通局提醒，使用電子票證搭渡論，票價優惠情況跟目前一樣。

輪船公司宣布自3月1日起，全票25元調為40元、機車也從25元調高為40元，學生票20元漲到25元，單車10元不調整，但持一卡通購票，價格可享凍漲優惠，旗津當地居民也是免費。

不過，面對調幅高達60%的渡輪票價，而且是漲價不到二年的票價，今年又要二度調漲，引發民眾反彈，機車搭渡輪到旗津，單程一趟就要花80元，觀光客也抱怨高市不友善，旗津當地的餐飲業表示，中客已明顯減少，現又要漲渡輪票價，遊客恐再流失，輪船公司精算過嗎？

遊客質疑，持一卡通購票票價維持原價，似乎在懲罰沒買一卡通的外地人，況且，買空卡也要一百元；此外，鼓山和旗津居民也憂心，票價高漲會不會改變市民習慣，讓湧入旗津的汽機車激增，反造成空污與壅塞。