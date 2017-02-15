| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

旗鼓渡輪票價3月將大漲60％ 2年內2度調漲惹民怨

2017-02-15  20:20

〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕高雄市府委託經營的輪船公司突然宣布，旗鼓渡輪下月起漲價，載客、車運漲幅高達60%，但持一卡通就凍漲，遊客指漲價在懲罰沒一卡通的外地人，旗津居民也憂心未來會取消免費搭乘的優惠。

交通局強調，漲價主要是適度反映部分營運成本、強化服務品質，同時也鼓勵民眾多使用電子票證；交通局提醒，使用電子票證搭渡論，票價優惠情況跟目前一樣。

輪船公司宣布自3月1日起，全票25元調為40元、機車也從25元調高為40元，學生票20元漲到25元，單車10元不調整，但持一卡通購票，價格可享凍漲優惠，旗津當地居民也是免費。

不過，面對調幅高達60%的渡輪票價，而且是漲價不到二年的票價，今年又要二度調漲，引發民眾反彈，機車搭渡輪到旗津，單程一趟就要花80元，觀光客也抱怨高市不友善，旗津當地的餐飲業表示，中客已明顯減少，現又要漲渡輪票價，遊客恐再流失，輪船公司精算過嗎？

遊客質疑，持一卡通購票票價維持原價，似乎在懲罰沒買一卡通的外地人，況且，買空卡也要一百元；此外，鼓山和旗津居民也憂心，票價高漲會不會改變市民習慣，讓湧入旗津的汽機車激增，反造成空污與壅塞。

廣告
  • 旗鼓渡輪下月起漲價，漲幅竟高達60%，引起市民和遊客反彈，雖然這波漲價旗津人仍免費，仍憂心未來會否取消免費優惠。（記者黃良傑攝）

    旗鼓渡輪下月起漲價，漲幅竟高達60%，引起市民和遊客反彈，雖然這波漲價旗津人仍免費，仍憂心未來會否取消免費優惠。（記者黃良傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 旗鼓渡輪 旗鼓渡輪航線 漲價 票價
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：旗鼓渡輪票價3月將大漲60％ 2年內2度調漲惹民怨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.