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明天還是好天氣 東半部偶有零星陣雨

明日各地天氣依舊穩定，白天太陽加熱效率高，高溫可以來到24至27度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-15  20:48

〔即時新聞／綜合報導〕明（16）日台灣各地天氣大多為晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫雨，但清晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

據中央氣象局指出，明日各地天氣依舊穩定，白天太陽加熱效率高，高溫可以來到24至27度，但夜間清晨仍偏涼，預計今晚到明晨各地低溫僅13度至16度，尤其是西半部日夜溫差大，早出晚歸的民眾可攜帶保暖外套備用。

另據《天氣風險管理開發公司》指出，日夜溫差大的天氣型態會維持到周五，周末一波鋒面會由東北方海面掠過，北部及東部地區將會轉為多雲較涼的天氣，中南部則維持早晚偏冷，真正有影響會到下星期四，但仍有變數。

至於16日空氣品質的部分，中部、高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

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  • 明日白天各地高溫約24至27度。（圖取自中央氣象局）

    明日白天各地高溫約24至27度。（圖取自中央氣象局）

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