快訊明華園愛的波麗路台中登場
中市自來水普及率將提高至96％ 超過高雄
2017-02-15 20:47
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市經發局表示，今年上半年自來水普及率將從去年為95.63%，提高到96%，是繼去年超越桃園市，今年可望再超越高雄市，晉升6都第4。
經發局與水公司第四區管理處今日一起召開記者會，經發局長呂曜志表示，台中市有270多萬人口，自來水普及率103年為94.02%，104年為95.15%、105年為95.63%，短短2年間成長1.61%，成長幅度六都第一。
呂曜志表示，新市府上任後，新增自來水人口數8萬9千多人，戶數增加4萬4千5百戶，台中今年上半年自來水普及率將達96%，繼去年超越桃園市，今年可望再超越高雄市，晉升6都第4。
未來市府將優先以提升大安、石岡、新社、清水、東勢、霧峰、大甲、外埔等8個自來水普及率低於80%的行政區為目標。
呂曜志強調，要讓自來水普及，除了要有經費，還有用戶有意願及接管長度的困難、土地取得的問題，但市府儘量排除困難。
呂曜志表示，在104、105年編列約2億3千萬元經費，包括自籌款及龐大路修費，並在跨局處及區里通力合作下，排除土地取得及接水證明等困難，大幅提高原縣區的自來水接管率，包括將大安區自來水普及率從103年的45.16%拉升到105年的62.92%。
水公司第四區管理處處長蕭淑貞表示，台中市的漏水率20.52%，去年減少1.08%，今年也將減少1%左右。
蕭淑貞並表示，台中市的自來水普及率會躍升的原因，除了市府很積極外，在於市府自編的預算有增加，如修路費便自行編列，中央補助就會加快，也加快了中市的自來水普及率。
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