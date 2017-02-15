第一科大智慧製造實作工場落成 國際大廠進駐

2017-02-15 20:42

〔記者蘇福男／燕巢報導〕高雄第一科技大學智慧製造實作工場今天落成啟用，吸引德馬吉森精機、西門子和達康科技等國際大廠進駐。

在教育部發展典範科技大學計畫經費挹注下，高雄第一科大已陸續規劃興建5棟建築物，包括1年多前啟用的產業實驗園區第一大樓，上週動土興建、預計明年2月落成啟用的產業實驗園區第二大樓、智慧防災實作工場，和今天落成啟用的智慧製造實作工場。

高雄第一科大今天舉辦智慧製造實作工場啟用典禮，並慶祝機械系成立20週年活動，包括行政院科技會報副執行祕書葉哲良、台灣三豐儀器總經理田中朋夫、達康科技總經理林非凡、德馬吉森精機資深經理郭哄慶、西門子資深經理劉怜君、富強鑫精密工業董事長王伯壎、成功大學馬達中心主任蔡明祺等人到場祝賀。

校長陳振遠表示，該校產業實驗園區第一大樓吸引台灣高鐵、富強鑫精密工業等7家企業廠商進駐，合設技術研發研究中心，智慧製造實作工場也吸引德馬吉森精機、西門子和達康科技等國際大廠進駐，顯見校方在教學研究、技術研發成果備受業界肯定。

機械系主任邱能信指出，為響應政府5+N創新與在地產業政策，該系積極參與國機自製、國艦國造及軍備國產化等多項研發計畫，未來並將開設五軸加工專業及智能製造等培訓班，為企業培訓人才、為國家培育專家，提振國內精密業者的國際競爭力。