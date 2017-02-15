「請神又不是請水！」 屏東崁頂水費爆增27倍

崁頂鄉的村落許多用戶上期水費較前期爆增。（記者陳彥廷攝）

2017-02-15 21:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕崁頂鄉港東村村民春節前收到水費單卻嚇傻眼，原來667戶裡有約400戶用水量較之前爆增數倍，甚至連無人居住的空屋都能從71元漲到600多元，村長徐秀如今天質疑自來水公司於收費明顯有誤，且第一時間就應向村民說明，鄉長林光華則促水公司應對全鄉水錶「體檢」。

自來水公司則回應，推測應是抄錶人員的失誤，導致上期與之前的落差。

港東村長徐秀如指出，春節前不少居民收到水費發現爆增，有住戶從168元漲了27倍，整期共用4545元，而人多又頻繁的社區活動中心，平常水費才3百多元，上期卻飆到5千餘元，水公司疏失影響眾多，估計光村內就有400戶繳費異常。

徐秀如說，春節就曾反映卻直到現在三催四請後才再來查驗，水公司還曾回應是因為廟會迎神熱鬧導致水費增加，但最後一查才發現日期竟在前期，且「請神又不是『請水』」，質疑水公司在金額有明顯落差時就應主動說明，在查清楚前不會繳水費，水公司查清楚後應向村民說明，也不得收取本期遲延金，鄉長林光華則認為水公司應出動說明，不是出事經反映才說一作一，兩人都訴求水公司需全面檢查水表。

水公司表示，接獲村長要求查清楚水費暴增原因後已派員查驗，水錶部分依規定8年更換，強調現階段水錶並無問題，也承諾不會收取本期遲延金，而部分已定期扣繳的用戶，會在查清楚後退款。