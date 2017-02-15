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「手握方向盤」才算工時？ 公路總局：會檢討

2017-02-15  20:22

〔即時新聞／綜合報導〕國五遊覽車翻覆意外，造成33人死亡，由於目前國內規定，每天「開車」不得超過10小時，是以握方向盤為準，引發爭議。公路總局局長陳彥伯表示，對於工時管理認定，未來將儘速參考其他國家規定研議，將會進行檢討。

交通部《汽車運輸業管理規則》規定，駕駛每天駕車時數不得超過10小時，但駕車時數是以「握方向盤」的時間為準，此事引發外界質疑。陳彥伯說，這不代表駕駛可以把手放方向盤一直開，每連續工作4小時應至少休息30分鐘這點還是要遵守。

陳彥伯說，過去工時管理即何認定是參考其他國家來立法，美國是指連續不間斷工作，英國則和我國較類似，世界各國對工時管理不見得一樣，後續還要參考相關法規，並進一步和勞動部討論研擬相關修法。

有其他國家設置「雙駕駛」，讓司機可換班休息，被問到台灣是否會比照的問題時，陳彥伯說，目前國內只有葛瑪蘭客運推行「雙駕駛」制度，但國內面對的難題是「駕駛不夠」，其他客運公司是否會設計雙駕駛，公路總局還需要與和工會討論。

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  • 國五遊覽車翻覆意外，造成33人死亡。（資料照，記者黃耀徵攝）

    國五遊覽車翻覆意外，造成33人死亡。（資料照，記者黃耀徵攝）

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