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蛋、肉不是吃多就有效！營養師：一餐吃這樣恰恰好才不會胖！

2017-02-15  19:23

〔iStyle頻道／綜合報導〕若是你常關注各種健康瘦身的相關訊息一定會發現，一談到飲食，大多數人都會再三強調「蛋白質」養肌肉的重要性，不少運動營養師也建議運動完後吃點蛋白質對減肥有利無害，不過到底要吃多少營養才會恰到好處，以免吃多反而增加熱量呢？根據「Popsugar」報導，美國營養師Leslie Langevin建議，19歲到70歲的女性每天平均吃46克蛋白質就足夠。

Leslie Langevin解釋，基本上，吃多蛋白質對減肥有利這個觀念相當正確，因為它能提供強大的飽足感，並修復受損肌肉，不過身體本身就會預留吸收其它養分的空間，所以一旦蛋白質吃過量也不可能會有越吃越瘦的情形，反而會增加心臟或其它疾病的風險，簡單來說，飲食守則回歸「均衡」才是最健康的方式。

除了均衡以外，Leslie Langevin提醒，補充蛋白質時有一點要特別注意，因為身體一次只能吸收20至30克的量，所以最好分兩餐或三餐食用，不要一餐全蔬果，一餐全蛋白質，這樣做減肥的效果絕對會大打折扣。另外，還要記得不能只補充動物性蛋白，隱藏在豆類、堅果、全穀物的植物性蛋白也是控制體重的關鍵之一，而46克的蛋白質量並不難達到，一般來說，一杯切碎雞肉約有44克蛋白質，一杯豆腐有20，一杯扁豆或3顆雞蛋則有18克，所以只要有肉、蛋或豆類就能輕鬆達到一天需求量囉！

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  • 別因為蛋白質能打造易瘦體質就狂吃啊...讓營養師教你怎麼吃才正確吧！（擷取自kryskhloe、miwakokakei instagram）

    別因為蛋白質能打造易瘦體質就狂吃啊...讓營養師教你怎麼吃才正確吧！（擷取自kryskhloe、miwakokakei instagram）

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