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中市水情燈號仍藍燈 鯉魚潭水庫總量管制出水
2017-02-15 19:56
春雨不來，全台各地水情都告急。（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市雖水情尚未由藍轉綠，水公司今天表示，而去年底至今年初降雨量比往年為低，鯉魚潭的目前蓄水率為59.19%，目前已進行總量管制，請民眾節約用水。
台灣自來水公司第四區管理處長蕭淑貞表示，台中市每天自來水用水需150萬噸，而去年底至今年初降雨量比往年為低，鯉魚潭的目前蓄水率為59.19%，已與石岡壩聯合調度，目前水情雖還是正常藍燈，但若再不下雨，可能就要告急，請民眾節約用水。
蕭淑貞表示，台中市自來水取自鯉魚潭跟石岡壩，若水情下正常，兩處各取水75萬噸，但因為進入旱象，現今鯉魚潭取水採總量管制，不能超過65萬噸，其餘則從石岡壩取水。
蕭淑貞並表示，目前北部及南部的水情都已告急，台中市心情燈號雖還是正常的藍燈，但是若春雨再不下，有可能要告急，呼籲民眾要節約用水，工業區的廠商請儘量回收用水，一起度過枯水期。
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