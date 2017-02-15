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不怕停水了！林口5萬噸配水池今正式啟用

2017-02-15  19:44

〔記者葉冠妤／新北報導〕林口人不再怕停水！由於位於高地及自來水管線末端，過去林口每逢颱風都飽受停水、復水緩慢之苦，台灣自來水公司興建的5萬噸配水池歷經27個月工期，今天正式啟用，往後即便停水，也能提供至少1天半到2天的穩定供水。

台灣自來水公司董事長郭俊銘、新北市長朱立倫、市議員蔡淑君、前立委吳育昇等人今出席啟用典禮，郭俊銘提到，為解決林口停水問題，水公司多方尋覓配水池用地，但總缺臨門一腳，在新北市府合作下，才終於敲定於寶林路、文化三路口的林口國民運動中心用地，興建大型地下式配水池。

自來水公司第二管理處長呂崇德指出，目前林口地區約3萬7千的用水戶、9萬多人，完工啟用後，將為林口地區提供穩定供水及蓄水的雙重功能，減少停水頻率，同時縮短復水時間。

朱立倫表示，林口是新北市建設發展、人口數成長最迅速的地區，機捷、新的行政園區、公園也逐步完工，是一座宜居城市，卻因地勢關係長期供水不穩，現在配水池啟用，未來也將辦理自來水管線埋設工程等，讓林口地區供水更穩定，用水品質更有保障。

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  • 林口配水池啟用後，將為林口地區提供穩定供水及蓄水的雙重功能，減少停水頻率，同時縮短復水時間。（記者葉冠妤攝）

    林口配水池啟用後，將為林口地區提供穩定供水及蓄水的雙重功能，減少停水頻率，同時縮短復水時間。（記者葉冠妤攝）

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