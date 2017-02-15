台68線竹東匝道出口常壅塞 公路總局將改成2車道

台68線東西向快速公路竹東鎮市區匝道出口僅1車道，經地方反映後，公路總局同意調整為2車道。（記者蔡孟尚攝）

2017-02-15 20:11

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員周江杰說，台68線東西向快速公路竹東市區匝道出口往興農街路段只有1車道，在尖峰時段形成交通瓶頸，他透過立法委員邱泰源爭取後，公路總局已同意調整為2車道，且在今年就可以完成。

公路總局第1區養護工程處新竹工務段證實，當地路段已經10年沒有辦理路面改善工程，今年本來就要辦理養護改善，經費已經到位，藉此機會重新調整標線讓下匝道往竹東鎮市區方向多1個車道，可望抒解尖峰時段的車流。

當地民眾說，東西向快速公路銜接竹東鎮市區興農街的匝道，在原本銜接快速公路的前大半段是1車道，銜接平面道路的最後小部分路段才變成2車道，上下班尖峰時段經常可以看到車輛大排長龍等著下交匝道，還有心急的用路人會搶快行駛路肩，不但危及其他用路人安全，甚至因此被告發交通違規。

周江杰說，他為此在去年底和立委邱泰源辦公室聯繫辦理會勘，爭取到公路總局同意把原先1車道的路段調整為2車道，最近接獲公路總局的公文確認經費已經到位，今年就會完成改善，另會勘時一併提出的匝道路燈不亮問題，也會一起改善。