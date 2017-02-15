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虎航1月獲利3千萬元 近10個月首度獲利

2017-02-15  19:11

〔記者王憶紅／台北報導〕華航100%持股的台灣虎航，今年1月轉虧為盈，當月獲利3000萬元，這是繼去年2月單月獲利後的首次獲利。

虎航去年2月受惠農曆春節假期，單月獲利3000~4000萬元。

虎航指出，目前油價雖然較去年高50%，不過，在更換新的經營團隊、刪除不獲利的航線、增加日本航線，以及增加旅行社合作案下，一月載客率年增7%，因此除1月獲利外，也希望第一季獲利。

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  • 台灣虎航。（記者王憶紅翻攝自官網）

    台灣虎航。（記者王憶紅翻攝自官網）

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