學測明公佈成績 大學教師：漂亮完美履歷未必加分
東海大學自推院系博覽會，提供各系介紹，讓學初探大學內容，並有學長姊分享準備申請及求學經驗。（東海大學提供）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測明日將公布成績，進入各大學的招生熱季，配合考生將開始連串申請大學及面試等關卡，東海大學自推院系博覽會，除有學校各系所的介紹攤位外，更請學校教授坐鎮，當場提供考生如何選填志願、書審與面試技巧等諮詢服務，盼以服務吸引學生走進東海，認識東海大學的特色。
每逢學測成績單出爐後進入學生選校的關鍵時刻，學生對於如何準備書審資料或是面試技巧，均倍感茫然，東海大學特地投其所好，將在19日祭出校園院系博覽會，邀請各學院的教授坐鎮，現場提供學生書審、面試技巧諮詢。
東海大學副教務長周瑛琪指出，學生參與申請面試時，常有緊張情況，曾經有學生因太過緊張，該回答時卻呆在現場，讓現場陷入一陣尷尬，她建議考生，面試若被問及的非擅長項目或未在準備「題庫」內，切忌不回答，應想辦法從問題的關鍵字去延伸答案，就算答非所問，至少能顯出應變能力，比呆在現場給老師看，更能加分。
相對也另有學生準備一堆漂亮的履歷，她強調，口試老師往往希望知道學生從各式經驗中獲得何種啟發，提醒考生未必完美的經歷才是最好的答案，就算是失敗經驗，也能提供自己從中的收穫，不完美未必會失分。
周瑛琪另強調，不少考生均有報名多校的情況，曾經有學生或許自覺各校表現均極佳，未必僅有一校的選擇，面試時不自覺出現輕忽態度，讓人大打折扣，建議考生注意面試態度，誠懇與尊重往往是考官最重視的條件。
除有現場諮詢外，東海另推出院系大探索 、校園導覽，另也以東海熱門產品東海牛乳免費品嚐等，各系也使出渾身解數介紹特色，盼讓即將升大學的高中生能走進大學校園，跟各系師生互動，從學長姊過來人經驗、或以師長的角度說明各系所、未來出路，幫助高中生更清楚掌握未來選擇方向。
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