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小一生新生4月下旬報到 屏東維持大學區制

2017-02-15  19:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣國小新生4月下旬就要報到，雖去年有議員建議取消大學區制，但教育處認為不宜走回頭路，106學年仍然續辦這項措施，呼籲家長不妨利用報到前，多了解各校辦學特色，選擇適合自己孩子的學校就讀。

鼓勵學校發展特色，屏縣從101學年度起實施大學區制，從最初43校，增加到105學年134校，佔全縣學校約6成6；去年有縣議員提案取消大學區制，原因是造成學校壓力衍生「借用學生」問題。

屏東縣政府教育處副處長許沛祥表示，大學區實施多年，如果取消，家長想讓孩子念心儀的學校，又需要遷戶籍，為鼓勵學校提升辦學品質，尊重家長選擇權與學生受教權，經多方徵詢家長、教育界意見，經慎重討論後決定維持大學區制。

教育處表示，大學區以鄉鎮市為1個學區，例如，設籍屏東市者，可選擇市內的任何一所國中小就讀，106學年實施大學區範圍，包括屏東市、東港、春日、琉球、里港、竹田、潮州、恆春、萬丹、內埔、南州、車城、瑪家、泰武、九如、萬巒、高樹等17鄉的國中、國小，鹽埔、新埤2鄉的國小，另獅子鄉草埔國小、枋寮鄉建興國小，在實施之初即加入，仍維持大學區。

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  • 屏縣教育處鼓勵學校發展辦學特色。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏縣教育處鼓勵學校發展辦學特色。（資料照，記者羅欣貞攝）

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