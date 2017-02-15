快訊明華園愛的波麗路台中登場
小一生新生4月下旬報到 屏東維持大學區制
2017-02-15 19:19
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣國小新生4月下旬就要報到，雖去年有議員建議取消大學區制，但教育處認為不宜走回頭路，106學年仍然續辦這項措施，呼籲家長不妨利用報到前，多了解各校辦學特色，選擇適合自己孩子的學校就讀。
鼓勵學校發展特色，屏縣從101學年度起實施大學區制，從最初43校，增加到105學年134校，佔全縣學校約6成6；去年有縣議員提案取消大學區制，原因是造成學校壓力衍生「借用學生」問題。
屏東縣政府教育處副處長許沛祥表示，大學區實施多年，如果取消，家長想讓孩子念心儀的學校，又需要遷戶籍，為鼓勵學校提升辦學品質，尊重家長選擇權與學生受教權，經多方徵詢家長、教育界意見，經慎重討論後決定維持大學區制。
教育處表示，大學區以鄉鎮市為1個學區，例如，設籍屏東市者，可選擇市內的任何一所國中小就讀，106學年實施大學區範圍，包括屏東市、東港、春日、琉球、里港、竹田、潮州、恆春、萬丹、內埔、南州、車城、瑪家、泰武、九如、萬巒、高樹等17鄉的國中、國小，鹽埔、新埤2鄉的國小，另獅子鄉草埔國小、枋寮鄉建興國小，在實施之初即加入，仍維持大學區。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 籃球》頂級新秀被譽為下一個柯瑞 當事人爸爸卻超不爽？
- 挺過閻總風波 蔣淯安奪單週最佳球員
- 血汗班表曝光 唯一休假日還要修車
- 丁文琪破例放閃PO照 林宥嘉竟「戴套」甜回...
- 吳澤成小內閣傳變動 宜縣3局處受影響
- 文總將審核蔡英文入會案 執委出席過半
- 浩鼎案開庭 張念慈辯行賄電郵搞烏龍 檢察官反控說謊
- 今早才看他... 汪笨湖助理：病情嚴重、可能隨時走
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 劉詩詩大露裸背 化身芭蕾女伶飄仙氣
- 男攜毒被查獲 瞎扯為了戒毒當警惕
- 台日賽戰袍亮相 23日報到
- 苗栗疑似山區起火 黑煙直沖天際
- 紐約嚴限遊覽車司機工時里程 投高保費
- 最受期待星二代公投 Rain金泰希的寶寶41％奪冠
- 整形女王離婚10億富商 因為...不想再嫁了
- 孫芸芸拋下老公 情人節自己紐約快活
- 沒戴安全帽還嗆殺警 悍警、正義哥聯手制伏
- 軍系力挺郝龍斌 藍委：郝柏村對黃復興有影響力
- NBA》暴龍拚現在 從魔術換來禁區猛獸
- 說好 10 年之約 黃永富夫婦永遠缺席了
- 二度勞檢蝶戀花 勞動局：出事司機屬「內車」
- 北市計程車失控翻覆 運將幸無大礙
- 中職》羅力返台報到 要繼續幫富邦贏球
- 美國波神登泳裝封面 網友：最棒情人節禮物（影音）
- 88條免費公車 4月起上下車須刷卡
- 青春少女心 橫濱物語情
- 媽祖指示遶境多帶「筊」？ 恍神女連偷17組
- NBA》東部戰績倒數 魔術總管：被砲轟是應該的
- 1路公車中壢候車處 重整地鋪平
- NBA》暴龍軍心未定 巴特勒率公牛奪對戰11連勝 （影音）
- 網球》前主播稱大威「猩猩」 被解雇後硬凹提告 （影音）
- 最痛楚情人節 正妹主播尊重逝者「做得好」
- 嘎嘎和新歡打情罵俏 寶兒只能這樣回應...
- 阿布求壯陽餐 1周愛愛10幾次拚生兒
- 不爽午餐被吃掉 失業男砍傷哥哥逃逸
- 榮鋼6月改選董監事 謝裕民有意入主掌控
- （影音）星光碧昂絲神改編 吸引原唱點讚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：小一生新生4月下旬報到 屏東維持大學區制
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分