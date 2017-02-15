中市國光國小闢「夢田」 教學童體會生命教育

國光國小闢「夢田」，教學童從「汗滴禾下土」體會生命教育。（國光提供）

2017-02-15 20:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕食農教育從腳下做起！台中市南區國光國小在校內開闢「夢田」，讓學生插秧自己種稻，收成的稻米，還會教學生自製米食，甚至全校分享，讓學生真正體會「汗滴禾下土」的道理，更從中體會生命教育。

國光國小考量都會區的學生幾乎沒有機會看到稻田，為讓學生真正認識稻米主食，利用學校閒置空地，規畫出500餘平方公尺的「夢田」，夢田分成水田及旱田，水田種稻，旱田種玉米等，跟中興大學農業暨自然資源學院農業試驗場合作，協助育苗，再到校園指導學生種植。

國光國小並規畫系列農事體驗課程，跟農民一樣，學生種稻體驗也要進行二期稻作，從插秧、除草、除蟲，施肥，由於是學校教學，不施灑農藥，學生要設法讓稻子健康成長，等到稻穀成熟，再以鐮刀親手收割、打稻穀等過程，全部交由學生自己動手作。

學校教務主任張惠美說，之所以讓學生施作二期稻作，主要是讓學生真正體驗到「看天吃飯」的道理，包括夏天日曬、冬天寒冷，學生親身體驗農夫汗滴禾下苦或冬天忍寒下田的辛苦。

張惠美說，學生從中實作，之前曾有過學生辛苦忙了整個期程，結果收割的是「空包穀」，或是為防麻雀架網，結果有人疏忽有一角沒掛好網，讓麻雀成功掠食，收成不佳，均讓學生倍感心酸。

校長趙祝凌指出，該校的食農教育也結合生命教育，學生親自全程體驗，除更能體會「粒粒皆辛苦」之餘，更從中學到人生未必事事順遂的道理，學生體會很多元。

今天配合春耕時節，學校讓五年級學生種下第一期稻作，在種稻插秧前，學校還特地帶著學生祭天，在中興農試場技士呂振庭指導下，學生體驗插秧，很多人均是第一次踩進稻泥田，興奮又怕秧苗插得不夠直，均極小心翼翼。

趙祝凌說，上期稻作共收成約5公斤的台農71號益全香米，校方預計讓學生進行米食體驗，將教學生自製壽司。