2017-02-15 19:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「明明電腦斷層切片結果不是惡性，為什麼半年後我的肺結節就已經擴散到沒辦法手術了？」

一名50歲男性病患，健康檢查時發現了一顆約兩公分大小的肺結節，持續在門診追蹤，並接受半年一次的胸部電腦斷層檢查，兩三年下來都沒有明顯的變化。由於患者不願接受手術切片檢查，所以在追蹤期間醫院為他安排了電腦斷層導引穿刺切片，檢查結果沒有看到惡性組織，因此，患者進一步接受手術切除的意願就更低了。沒想到最近一次的電腦斷層結果顯示，此肺結節在半年內竟然以超乎預期的速度長大，並且直接擴散到相鄰的肺葉跟支氣管。

台大醫院新竹分院胸腔外科楊順貿醫師表示，肺結節不長則已，一旦癌化，常會倍數成長，即便是在接受定期追蹤的情況下，還是可能會有腫瘤快速擴散而來不及處理的案例發生。此外，穿刺切片所取得的檢體有限，一次的良性報告不等於絕對是良性，除非整顆結節切下來化驗，否則沒有把握能判定結節的良惡性。

絕大多數胸部低劑量電腦斷層所篩檢出來的肺結節，都不會有相關症狀。雖然大部分的肺結節是良性，但少數仍有癌化可能，尤其是有毛玻璃樣病變的肺結節更要積極處理，即使大小在一公分以下，也有八成轉趨癌化，建議儘早切除根治，不可輕忽。

針對越來越多被篩檢出來的肺結節，建議民眾先不用太過擔心，應就電腦斷層結果跟醫師充分討論，有經驗的胸腔專科醫師能就結節的形狀及特徵來做初步判斷，提高後續處置流程的合理性。

大小超過一公分以上的肺結節，還是建議手術切除根治。尤其是周邊型的肺結節，台大醫院能成功地以「無管」單孔胸腔鏡的手術方式有效切除，使病患免於插管麻醉及胸腔引流管造成的不適，同時保留絕大部分的肺功能。

面對肺部結節，應保持審慎且樂觀的態度，若臨床醫師建議手術切除，則應由胸腔外科醫師來評估手術風險及可能損失的肺功能，一旦確定適合手術，則應勇敢接受，不要喪失早期治療的先機。