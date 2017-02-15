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三重破獲私宰雞鴨 最高開罰10萬元
2017-02-15 19:24
〔記者賴筱桐／新北報導〕禽流感疫情嚴峻，新北市農業局至零售市場及可疑列管地點加強稽查，今天在三重區一處平房內查獲違法屠宰雞鴨，當場沒入銷毀，將依畜牧法第38條，最高處10萬元罰鍰。
今天下午新北市違法屠宰查緝小組在三重區一間老舊平房內，查獲分切雞肉屠體50公斤及鴨30隻，負責人林姓業者及2名員工因為提不出屠宰場衛生合格標章，當場全數沒入銷毀，將依畜牧法開罰2萬元至10萬元。
農業局農牧經營管理科長張麗珍表示，行政院農業委員會102年5月17日公告實施全國傳統市場禁宰活禽政策，家禽需在合格屠宰場屠宰才能上市販售，農業局輔導業者成立「新北市家禽運銷合作社附設屠宰場」，附設9條屠宰線，每天可屠宰近3萬隻雞。
新北市家禽運銷合作社秘書長吳富城指出，家禽合作社採用自動化設備，每天凌晨新鮮現宰，場內有屠檢獸醫師檢驗，確認是合格健康雞隻，才貼上屠宰衛生檢查合格標誌，近來多個縣市傳出禽流感疫情，市府已加強消毒及檢疫管制。
張麗珍說，私宰禽類未經過獸醫師檢驗，無人把關，增加疾病感染風險，肉品有衛生安全之虞。一旦查獲違法現宰活禽，可依畜牧法開罰2萬元以上、10萬元以下罰鍰，再犯可處1年以下有期徒刑，或併科10萬元罰鍰。
農業局呼籲，業者在販售雞肉時，應於攤位公告「本攤供應屠檢衛生檢查合格禽肉」訊息。消費者食用雞、鴨、鵝及蛋類必須煮熟，處理禽肉或蛋時應清洗乾淨。
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