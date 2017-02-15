蘭嶼10萬桶核廢料 最快9年內遷出

2017-02-15 19:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕蘭嶼核廢料處理一直是各方關注問題，台電於去年底提交原能會的「低放處置計畫替代應變方案的具體實施方案」及「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」兩份報告，原能會今正式審查完畢，蘭嶼10萬桶核廢料預計最快9年搬遷回原生產的核電廠、核研所等貯存地。

在「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」中，規劃運輸計畫以5年時間做準備，包括建置運輸船隊、進出口港口改建等部分，後續再以4年時間將核廢料逐批遷出至其所屬3座核電廠，以及位於桃園龍潭的核研所。

至於在核廢料最終處置廠址替代方案，集中式貯存場選擇方面，原先台電是規劃以N+16年做為期程，但由於時間不明，被指為可能延宕，原能會則進一步提出3年內完成選址，8年內完成所有設施並啟用，最初的選址工作若未於3年內完成，將逐年開罰3千萬元。

針對選址問題，原能會也提到台電不應以「先射箭再畫靶」的方式進行，只提出無人島或準無人島的偏好，應該先建立透明、公正的平台，凝聚全民共識，依照現行規範及科學判斷進行選址工作，避免又影響到少數村落。

原能會表示，2項計畫都可能有阻力，所以必須同步開始執行，對於較無爭議的運輸準備計畫，更應立刻開始執行。也要求台電積極進行當地居民及利害關係人之溝通，集中貯存設施僅為「中繼站」，仍應積極推動放射性廢棄物最終處置計畫，早日選定處置場址。

台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠認為，遷回各自的原產地本來就是正確的，應該快點執行，至於若3年內找不出場址就會逐年被開罰3千萬，林瑞珠則說，這點錢對台電不痛不癢，她估計台電應該會選擇被罰。