大坑罟海岸線退縮反映無果 里長嘆：如狗吠火車

2017-02-15 19:55

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮存仁里大坑罟海灘遭侵蝕流失，海岸線嚴重內移，里長蕭阿添說，他數度反映未獲具體回應，宛如狗吠火車，立委陳歐珀要求林務局羅東林管處研擬定砂圍籬工程，保護沙灘完整。

蘇澳大坑罟岸邊防風林到海面之間的沙灘，20年前還有200公尺長，現在剩50公尺，少掉四分之三，颱風來襲，強浪可能長驅直入，危及住戶安全，陳歐珀接獲蕭阿添等人陳情，今天會同羅東林管處、第一河川局會勘尋求對策。

「居民安全誰來顧？」蕭阿添氣憤地說，蘇澳大坑罟海岸線逐年退縮，他擔任6年里長來屢屢反映，官員走馬看花，來看看就走，都沒有結果，颱風期間，當地的存仁里、港邊里住戶首當其衝，威脅如影隨行，主管機關應給個交代，不能讓居民聽天由命。

陳歐珀說，海岸線維護刻不容緩，蘇澳大坑罟沙灘有必要啟動防風定砂工程，責付林務局研擬改善方案，第一河川局配合護岸，另請東北角風景區管理處每月定期清理環境，維護海岸線的生態景觀。