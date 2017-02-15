| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

大坑罟海岸線退縮反映無果 里長嘆：如狗吠火車

2017-02-15  19:55

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮存仁里大坑罟海灘遭侵蝕流失，海岸線嚴重內移，里長蕭阿添說，他數度反映未獲具體回應，宛如狗吠火車，立委陳歐珀要求林務局羅東林管處研擬定砂圍籬工程，保護沙灘完整。

蘇澳大坑罟岸邊防風林到海面之間的沙灘，20年前還有200公尺長，現在剩50公尺，少掉四分之三，颱風來襲，強浪可能長驅直入，危及住戶安全，陳歐珀接獲蕭阿添等人陳情，今天會同羅東林管處、第一河川局會勘尋求對策。

「居民安全誰來顧？」蕭阿添氣憤地說，蘇澳大坑罟海岸線逐年退縮，他擔任6年里長來屢屢反映，官員走馬看花，來看看就走，都沒有結果，颱風期間，當地的存仁里、港邊里住戶首當其衝，威脅如影隨行，主管機關應給個交代，不能讓居民聽天由命。

陳歐珀說，海岸線維護刻不容緩，蘇澳大坑罟沙灘有必要啟動防風定砂工程，責付林務局研擬改善方案，第一河川局配合護岸，另請東北角風景區管理處每月定期清理環境，維護海岸線的生態景觀。

廣告
  • 蘇澳大坑罟海岸線嚴重內移。（記者江志雄攝）

    蘇澳大坑罟海岸線嚴重內移。（記者江志雄攝）

  • 立委陳歐珀（中，綠上衣者）邀請相關單位會勘，尋求對策。（記者江志雄翻攝）

    立委陳歐珀（中，綠上衣者）邀請相關單位會勘，尋求對策。（記者江志雄翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大坑罟 林務局 海岸侵蝕 海岸線
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：大坑罟海岸線退縮反映無果 里長嘆：如狗吠火車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.