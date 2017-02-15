飛魚迴游季節外船入侵濫捕 海巡蘭嶼誓師護漁

2017-02-15 19:47

〔記者邱俊福／台北報導〕海巡署東部地區巡防局因應目前飛魚迴游季節，外船近年頻傳入侵濫捕危及海洋生態，今日下午在蘭嶼開元漁港舉辦護漁誓師大會，台東縣議會議長饒慶鈴、蘭嶼鄉鄉代會主席張錦商及當地保育團體到場，宣示維護海洋生態與永續漁業資源的用心。

海巡署表示，蘭嶼海域每年2月至7月為飛魚迴游季節，為維護當地海洋環境與厚植海域資源，特別成立專案動員第八一岸巡大隊、特勤隊及第十五海巡隊，結合台東縣政府與警察單位，加強蘭嶼週邊海域執法及岸際巡護，並藉特勤隊移地訓練及多功能巡緝艇進駐，提昇蘭嶼地區巡護能量，確保蘭嶼地區文化傳承與海洋生態保育。

東巡局局長胡忠安表示，這次誓師活動希望喚起民眾對蘭嶼漁業資源的重視，共同為海洋保育盡一份心力，呼籲民眾如有發現相關違規態樣，可立即撥打海巡署「118」免付費服務專線，或提供相關蒐證照（影）片，將由專人負責後續查處工作，展現守護花東海洋資源與海洋生態保育決心。