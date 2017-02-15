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澎湖望安國小百週年校慶 「八罩單車趣」打頭陣
2017-02-15 19:48
望安國小百週年校慶系列活動，由百輪八罩單車趣打頭陣。（記者劉禹慶翻攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昔稱八罩島的望安島，望安國小即將在4月29日歡度百週年校慶，今日先舉行百輪八罩單車趣活動暖身，由校長陳智賢帶領學生，以騎單車方式繞行望安本島，了解家鄉環境與文化，並為百週年系列慶祝活動打頭陣，宣示意味濃厚。
走過一世紀的離島望安國小，見證望安島百年風華，望安也是澎湖文石、綠蠵龜故鄉，今年百週年校慶，由澎湖縣長陳光復出任名譽主任委員；立法委員楊曜、副縣長林皆興、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、議員陳佩真、望安鄉長許賢德、望安鄉代表會主席俞寶貴皆為名譽副主任委員；名譽顧問則聘由現任議員、代表、家長委員會顧問及各界社會賢達等；顏神靠擔任校慶籌備委員會主任委員。
今日「百輪八罩單車趣」騎單車環望安島100圈活動，共同歡喜迎接倒數時刻。活動邀請到教育處李靜嵐督學、望安鄉長許賢德、鄉代會副主席陳淑娟、主委顏神靠、澎湖縣各級學校家長會長協會理事長歐中興、望安分局副分局長李明典、澎湖高級海事水產職業學校長謝旻淵、望安國小家長委員會長許清上、望安國中校長許淑娟等人為活動鳴槍。
校長陳智賢表示，百輪八罩單車趣活動是由全校親師生及對單車騎乘有興趣校友，以騎單車接力每天二圈共騎50天環望安本島百圈方式，也藉此活動宣導節能減碳的環保意識。另外，還有「百足接力八罩島」、「百年印象回憶存」、「百家留影傳承情」與「百尺竿頭身心活」陸續接力進行。
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