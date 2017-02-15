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二二八補班 連上6天班不違法

2017-02-15  19:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年228國定假日適逢週二，為補齊4天連假，本週六（2月18日）各機關與事業單位統一上班，但如此一來勞工變成連上6天班，休息日出勤讓資方擔心得多付加班費，也有勞工擔心這樣上班是否有違一例一休原則，對此，南投縣政府社會及勞動處表示，若事業單位上班日比照公家機關，則無需多付加班費，亦無違法問題。

一例一休上路後，228補班連上6天，各公司行號對於是否發加班費，以及連續上班多少存有疑問，例如信義鄉農會旗下有週休2日的供銷部、信用部，還有全年幾乎不休息的販售部門梅子夢工廠，就得面臨同樣的問題。

總幹事黃志輝說，員工上班一切配合法令，只是一例一休規則複雜，起初確實讓他們也些頭痛，因應228連假補班，供銷部、信用部本週六都是正常上班，反倒是梅子夢工廠都是排班制，較無影響。

縣政府社勞處表示，若事業單位上班時間與政府公告的週六、日必須休假相同，依照「先補班、後補假」的1天換1天概念，資方無需多付加班費，也不違法，但若未依照政府公告的時間上班，則不適用上述原則；另外，由於現在服務業相當多，許多公司也多以輪班方式出勤，但若是因應連假要求勞工要上第6天班，則須依法給付加班費，呼籲雇主遵守法令，勞工也應注意出勤情況，可適時提出反映以維權益。

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  • 因應二二八連假補班，信義鄉農會本週六正常上班，而旗下全年幾乎不休息的梅子夢工廠，則因是排班制較無影響。（記者劉濱銓攝）

    因應二二八連假補班，信義鄉農會本週六正常上班，而旗下全年幾乎不休息的梅子夢工廠，則因是排班制較無影響。（記者劉濱銓攝）

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