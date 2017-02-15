吃炸雞配「檸檬」 頂新推屏東綠金
農民與業者一起裝櫃外銷，見證屏東檸檬前進海外。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕韓劇掀起炸雞配啤酒熱潮，長期經營中國市場的頂新集團魏家老四魏應行，在旗下的德克士餐飲集團推出「吃炸雞配檸檬」，沒想到短短3個月就在中國、台灣等速食店門市賣出超過1萬杯的檸檬飲，打敗店內所有氣泡飲料與含糖飲料，魏應行今天特別到屏東見證其合作廠商金色大地與屏東206位農民的契作簽約儀式，魏也表示，今年將再提高收購量，用具體行動回饋台灣。
魏應行說，在屏東縣長潘孟安號召下，團隊和金色大地總經理呂政璋聯手推銷台灣檸檬，經過近半年的規劃，在中國、台灣將近2500家德克士炸雞門店同時推出鮮榨檸檬飲，購買檸檬數量超過1512座的101高度，可以繞行台灣全島0.67圈，屏東因為品種、氣候、及農民朋友的栽種管理技術有非常獨特的地方，讓台灣檸檬的前景看好，除了繼續收購屏東檸檬、出口檸檬原汁，未來也計畫在全台便利商店銷售檸檬飲品，帶動台灣檸檬產業。
產自屏東的檬檸原汁，今天由農民親自裝櫃外銷，返鄉投入無毒檸檬種植行列的檸檬農鄭伯彰說，契作對農民比較有保障，不會因為價格崩盤就血本無歸，且只要對自己的產品有信心，就不怕被檢出農藥殘留。
金色大地與龍泉農業生技加工生產合作社、永大食品公司合作，截至今年2月10日止，已有206位農民簽約契作、面積達到176公頃，預計將生產近3600噸的檸檬鮮果，在台農發公司董事長陳郁然協助下，計畫在2018年再擴大100公頃，屏東縣政府農業處、農委會農糧署等單位也一同協助生產技術與用藥安全。
屏東縣長潘孟安也表示，有一流的品質，才能賣到一流的價錢，他曾到杜拜行銷屏東的檸檬，在全世界同緯度的國家中，屏東檸檬氣味最香、酸度也最宜人，無論是食用或是加工做成其他用品，都是對農民非常好的回饋。
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