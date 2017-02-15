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2台灣女孩帶吉他木箱走遍6國 迷上街頭表演藝術

台灣2名女生安妮、和塔克，帶著1把吉他、1個木箱，組成「安妮塔克」樂團走遍6國。（記者簡惠茹攝）

2017-02-15  20:18

［記者簡惠茹／宜蘭報導］台灣2名女生安妮、和塔克，帶著1把吉他、1個木箱，組成「安妮塔克」樂團走遍6國4洲，以自由奔放的聲線迷倒紐約客、帶著音樂環澳，更到歐洲街頭表演。安妮塔克說，觀眾的一個擁抱、一個拍肩，都是他們繼續留在街頭的動力。

安妮、本名張育瑄，塔克、本名張宇婷，2人組成樂團，以2人的名字命名「安妮塔克」，輕快、節奏感重的歌曲征服各國人心，熱愛街頭的2人，2年前展開世界旅程，不但環澳一圈、也曾到德國、荷蘭、法國、英國、美國街頭演出，塔克說，2人希望走訪不同國家，了解各地文化，讓自己更精進。

安妮，主唱兼吉他手，30歲，本名張育瑄，本科是輔大國貿系，因緣際會在學校社團學習吉他，到少年監獄唱民歌，開始接觸音樂，愛上音樂，安妮說，那時候連一首英文歌都不會唱，後來跟朋友們一起組團，才開始慢慢學習、慢慢累積，才找出自己樂團的風格。

比起定點駐唱，安妮更喜歡街頭的不可預測性，帶給她許多挑戰。安妮說，街頭上什麼都可能發生，有的很溫馨，有的很危險，例如有一次在澳洲街頭，有1名酒醉的男性一掌打歪他的麥克風，麥克風打到她的嘴巴，鮮血直流。

儘管如此，她更喜歡街頭上觀眾直接的回饋，讓她覺得既暖心又受到鼓勵，也喜歡這樣到處表演，撫慰人心的工作。安妮說，有一次在紐約街頭表演，正在表演「Love u like a love song」這首歌，有點悲傷的曲調，非常觸動一名觀眾的心，他提著大包、小包剛要從大賣場回家，身上已經沒有錢，駐足在他們面前，隨後把整包剛買的物品全部留給他們，有牙刷、糖果、飲料，甚至還把剛買的新鞋脫下來送她們。

「接下來要考取全台各縣市的街頭藝人證照。」塔克，鼓手，25歲，本名張宇婷。表演時甩著一頭馬尾，毫不猶豫的打著強烈的節奏。塔克說，去年考取到宜蘭的街頭藝人證照，目前已經有10縣市的證照，未來要收集到全台各縣市街頭藝人資格，目前樂團也正在錄製第2張專輯，將要前往香港婚禮演出，並在當地進行街頭表演。

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  • 台灣2名女生安妮、和塔克，帶著1把吉他、1個木箱，組成「安妮塔克」樂團走遍6國。（記者簡惠茹攝）

    台灣2名女生安妮、和塔克，帶著1把吉他、1個木箱，組成「安妮塔克」樂團走遍6國。（記者簡惠茹攝）

  • 台灣2名女生安妮、和塔克，帶著1把吉他、1個木箱，組成「安妮塔克」樂團走遍6國。（記者簡惠茹攝）

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