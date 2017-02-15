全國漆彈大作戰，十七日起受理報名。 （記者張忠義攝）

2017-02-15 19:19

〔記者張忠義／高雄報導〕「二０一七校園暨親子神槍手─全國漆彈大作戰」，十七日起受理報名，教育局表示，全國漆彈大賽富刺激性兼具挑戰性，還有團隊榮譽感，深受學生族群青睞，每年都吸引來自全國超過十縣市，逾一千七百位選手參加，歡迎大家齊聚高雄玩漆彈，切磋戰術。

「二０一七校園暨親子神槍手─全國漆彈大作戰」，十七日起受理報名，教育局表示，全國漆彈大賽富刺激性兼具挑戰性，還有團隊榮譽感，深受學生族群青睞，每年都吸引來自全國超過十縣市，逾一千七百位選手參加，歡迎大家齊聚高雄玩漆彈，切磋戰術

教育局強調，今年除國中及高專同學可參賽外，首度新增親子組賽程，免收報名費，預計有一０八對親子共襄盛舉，再由三對親子共六人組成一隊，計有三十六支隊伍互別苗頭戰鬥對抗，屆時將可在漆彈場看到父子上陣、母女同場激戰的精彩畫面。

至於親子組的「子」須十二歲以上小六、國中、高中生，亦可同時報名國中組或高專組。

社教館沈坤佑館長指出，今年漆彈親子組是因為小孩喜愛漆彈活動，反過來帶父母來參加，這項創舉可讓青少年朋友及第一次體驗漆彈活動的家長們，能夠打得盡興、玩得過癮；活動中，還加入親子戰術討論與心得分享，讓親子在過程中培養合作對戰默契，達到家庭和諧目的。

今年比賽將高中組及大專組合併為一組，簡稱「高專組」，親子組和高專組選手將在三月二十五及二十六日完成所有賽程，而國中組在四月一日一天完賽，時間充裕的賽程規劃，讓選手玩得從容盡興，競賽品質更精緻。