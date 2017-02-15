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綠博移師冬山生態綠舉辦 客運臺鐵都能到

宜蘭綠色博覽會今年首度移師到冬山河生態綠舟舉辦， 從4月1日登場。（宜蘭縣政府提供）

2017-02-15  19:47

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭綠色博覽會今年首度移師到冬山河生態綠舟舉辦，從4月1日登場，持續到5月14日，以綠色方舟為主題、生態綠舟為中心，串連附近社區，實踐友善大地的行動。

「綠色方舟、行動啟航。」農業處長陳德星表示，今年綠博在冬山河生態綠舟盛大舉辦，主視覺以農漁特產與動物擬人化呈現，一起搭乘方舟，象徵行動啟航，共劃設五大區，大地藝術區、冬山火車站體區、生態綠舟園區、綠競場、冬山老街，結合週邊社區、休閒農場共同參與。

大地藝術區內有以友善耕作為概念的大地花海和迷宮，還有稻田畫布，邀請大家加入善待土地的行列；站體區除了有許多藝術作品，還有農栽小舖和道之繹粮心聚落，更可以在米屋、漬屋進行體驗課程；生態綠舟則規劃環境教育課程讓民眾參與；綠競場則有許多社區參與舉辦做粿、製茶等體驗；為了讓民眾走入附近社區，冬山老街還有規劃小農市集、老街導覽與舊港口河道巡禮。

由於活動地點就在冬山火車站附近，縣長吳澤成指示，不能讓旅客還要轉乘才能抵達，應協調臺鐵、國道客運直達冬山。建設處表示，台鐵在活動期間新增兩班對號列車停靠冬山，國道客運首都、葛瑪蘭也都將延駛到冬山，會再積極爭取臺鐵台北、冬山直達車。

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