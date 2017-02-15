落實垃圾分類及減量 南投改用透明垃圾袋擴及全縣

2017-02-15 19:49

〔記者謝介裕／南投報導〕落實垃圾分類及減量，南投縣府環保局「改用透明塑膠袋承裝垃圾」政策，將從4大連鎖便利超商，擴及全縣公家機關、學校及社區，希望民眾能踴躍配合，讓全縣每日垃圾減量20噸、資源回收占總垃圾量5成比例的2項目標，能夠順利完成。

便利超商是民眾最常進出的場所，加上時下許多便利超商都有提供民眾用餐的空間，垃圾的產生量相對較過去增加，更須做好垃圾分類及減量工作，縣府環保局去年遂選擇4大連鎖便利超商，作為改用透明塑膠袋承裝垃圾新政策的示範場所，結果成效相當良好。

縣府環保局指出，南投縣每天平均垃圾量約250噸，該政策未實施以前，資源回收占垃圾總量僅3成左右，去年該政策實施後，縣內171家連鎖便利超商，均未再使用黑色塑膠袋承裝垃圾，魚目混珠情況獲大幅改善，使得資源回收率上升至4成，今年將朝5成資源回收率，以及每日垃圾減量20噸的目標衝刺。

在此前提下，更需要縣民配合，因此改用透明塑膠袋承裝垃圾的作法，今年起將擴及到全縣公家機關、學校與社區，且環保人員也會不定期、不定時進行稽查，進而讓民眾在日常生活中就能養成垃圾分類的好習慣。