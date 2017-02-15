新北市國小暨幼兒園教師甄選 增設「偏鄉組」

新北市國小暨幼教老師甄選增設偏鄉組，且需服務至少6年。（記者翁聿煌攝）

2017-02-15 19:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局辦理106學年度國小暨幼兒園教師甄選，訂於6月11日初試，6月25日複試，今年為照顧偏鄉學校師資需求，首度統一招考「偏鄉組」，預期報考人數較一般組少，錄取率相對提高，但是不可申調期限拉長為6年，國小教育科希望能吸引真正對偏鄉教育有熱忱的年輕教師參與甄選。

服務年限需至少6年

小教科長龔東昇說，新北市今年教師甄選有重大變革，因應教育部制定「偏遠地區學校教育發展條例（草案）」，配合推動偏遠地區國小「混齡教學」政策，教育局於教師甄選特別增設「偏鄉組」，理論上因為選擇「偏鄉組」的考生較少，可提高錄取率，但「偏鄉組」複試階段考試內容將融入「混齡教學」元素，考驗老師的分組教學能力，教學演示時間增加為15分鐘，錄取者將分發新北市偏鄉學校，並於鄰近區域進行跨校巡迴專長授課，且應實際於該校服務滿6年（服務年資採計至當年度7月31日）。

教育局為考量外縣市考生及早安排住宿規劃，將在3月初於新北市教育局網頁教育公告區（http://www.ntpc.edu.tw）及新北市教師聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw），先公告初試考場位置，甄選簡章預定於4月中旬公告，考試缺額於5月初公告。