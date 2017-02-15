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另類台灣之光！ 吉普特技紅到海外
2017-02-15 19:25
集集吉普特技表演被國外網友錄下po上臉書，引起廣大迴響。（翻攝臉書）
〔記者劉濱銓／南投報導〕另類台灣之光！南投縣集集鎮知名吉普特技表演，日前被國外網友錄下並在臉書po出高空翹翹板特技，不到1個月閱覽數突破千萬大關，消息傳出後令表演特技的王炳熙相當訝異，他說，國外常見特技表演，但連老外也愛看充滿台味的演出，令他備感光榮。
曾獲知名製作人周遊邀請拍攝電視劇的王炳熙說，年輕時喜歡玩車，對機車、汽車都很有心得，惟早期兄嫂與2個姪子接連因車禍往生，家道因此中落，至今僅剩1個姪女在美國紐約，他為恢復昔日家族榮耀，並打破車子對家族的魔咒，才反其道而行想用吉普表演闖出一片天，但與汽車的糾葛也因此持續至今。
他說，平時表演就會有一些外國遊客前來欣賞，大約在1個月前，有團客來看表演，其中也有外國人，當時他也不以為意，沒想到1週前卻獲悉他的吉普表演被外國人po上臉書，至今瀏覽次數已將近1200萬次，讓他相當訝異。
王炳熙強調，他的特技除常見的甩尾、孤輪表演外，最特殊的是他首創吉普車高空翹翹板，利用2輛車子在翹翹板上互動，演出驚險的平衡特技，希望獨創的表演能繼續在國外網路社群為台灣宣傳，讓世界看見台灣人的精彩，最終則盼能落葉歸根回到竹山的家鄉表演，讓在地鄉親都能以他為榮。
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