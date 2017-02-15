賣1箱捐10元 台東郵局、果農送愛家扶中心

2017-02-15 18:20

［記者王秀亭／台東報導］「賣1箱、捐10元，助台東社福機構」！台東郵局去年底協助偏鄉小農行銷肚臍柑、大目釋迦，小農決定受助也要助人，短短1個多月透過郵局銷售出4073箱，台東郵局局長李東煌今天與果農將4萬730元的捐款送到台東家扶中心，幫助縣內弱勢家庭學童順利就學。

李東煌表示，台東郵局與郵政商城、台灣郵政協會於去年11月11日至12月30日，聯合舉辦「關懷農產行銷」活動，與台東市新園地區、東河鄉泰源地區的釋迦農、肚臍柑農友合作，行銷冬季盛產的水果，透過郵政商城網站、臉書粉絲團及LINE發送訊息促銷，總共銷出肚臍柑2327箱、大目釋迦1746箱。

李東煌說，去年台東受尼伯特等颱風重創，大目釋迦及肚臍柑產量銳減，但水果品質仍維持往年水準，透過郵局通路行銷，消費者反應熱烈，僅1個多月就銷售一空，果農看見郵局的協助，發心每銷售1箱就捐10元，幫助縣內社福機構。

繼幫助救星教養院、阿尼色弗兒童之家後，今年看見台東家扶中心助學金需求增加，李東煌遂於今天上午與合作果農中興農特產行吳進豐、易家園陳翊姍，一起到台東家扶中心，捐出4萬餘元的捐款。