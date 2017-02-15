快訊明華園愛的波麗路台中登場
先前被批像靈堂 傳藝中心繳費亭改這樣...
2017-02-15 19:14
修改後的繳費亭。（擷取自宜蘭知識+）
〔即時新聞／綜合報導〕越補越大洞？日前有網友在爆料公社貼文表示，宜蘭縣國立傳統藝術中心的停車繳費亭造型、顏色，搭配上方白色燈籠及北管音樂，宛如走進靈堂，當時園方承諾將與外包業者商討修改事宜；不料，事隔一週，有網友再次光臨傳藝中心，發現繳費亭兩旁的柱子僅被用簡易的色紙貼上，風吹後甚至還破了個洞，網友將照片貼到地方社團「宜蘭知識+」，看到照片的網友不禁痛批園方敷衍了事。
上周有網友在臉書社團「爆料公社」表示傳藝中心的繳費亭怎麼看起來怪怪的？甚至被網友揶揄長得像靈堂，貼文引起熱烈討論，而接手經營的全聯善美文化藝術基金會當時亦承諾將與繳費亭外包業者商討修改事宜。
不料，一名李姓網友今天再度前往傳藝中心遊覽時，發現繳費亭兩根柱子僅被園方以兩張色紙貼著，而隨著風吹日曬，其中一邊柱子的色紙還產生破裂的狀況；李姓網友拍下照片上傳到臉書社團「宜蘭知識+」並留言表示「傳藝自動繳費亭，經過修改的現況」。
網友看到照片不禁痛批「用紙糊修改？ 好敷衍...」、「沒有比較好阿，感覺很像有什麼東西被封住了一樣」、「還是很糟糕，這美感⋯⋯⋯無言，到底請什麼設計團隊」、「普通靈堂換成高齡往生靈堂」、「上一個是70歲前，這次是70以後，紅彩嗎？」。
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