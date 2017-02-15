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這校學生很愛「扯」！ 東興國小扯鈴摘冠

2017-02-15  18:15

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市東興國小3年前開始推廣扯鈴傳統技藝，並納入3年級體育課程；在老師的引導下，學生超愛「扯」，下課時間常可見小朋友人手一副扯鈴，自發性地在校園各處練習、互相比劃，105年更摘下竹縣國小高年級女子組冠、亞軍的榮銜。

東興國小校長范揚焄說，為了學童多元學習，有機會接觸傳統童玩，該校自103年起，向縣府申請扯鈴傳統技藝補助，聘請專業扯鈴教師指導，再由體育老師全面授課推廣，讓每個升上3年級的學童都可學習。

由於扯鈴輕巧、攜帶方便，價格不貴，加上扯鈴變化多端，從簡易入門到高難度的拋球、螞蟻上樹等技巧，深具趣味性和挑戰性，小朋友們學會之後，多愛上扯鈴；每逢下課時間，常見一群孩子自發性地在走廊等校園各處，人手一副扯鈴自我練習，或是你來我往較勁。

只要有比賽，校方會從有興趣且表現優異的學童中，選出校隊代表參賽；經過集訓，去年除包辦新竹縣扯鈴比賽國小高年級女子組第1、2名，同時中年級女子組也勇奪第2、3名。

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  • 新竹縣竹北市東興國小推廣扯鈴傳統技藝，在老師的引導下，學生超愛「扯」，每逢下課都可看到小朋友人手一副扯鈴，在校園自我練習、互相比劃。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市東興國小推廣扯鈴傳統技藝，在老師的引導下，學生超愛「扯」，每逢下課都可看到小朋友人手一副扯鈴，在校園自我練習、互相比劃。（記者廖雪茹攝）

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