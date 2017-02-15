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高市攔截雲林土雞 今傍晚確認染禽流感 明華園愛的波麗路台中登場
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高市攔截雲林土雞 今傍晚確認染禽流感

2017-02-15  17:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕禽流感疫情拉警報，市府今跨局處召開防疫會議，高市某家禽屠宰場昨攔截來自雲林3033隻待宰土雞，疑似感染禽流感病毒，市府動保處昨採樣送驗，今傍晚確認染H5陽性禽流感將全數銷毀，同步進行屠宰場內外消毒，以避免病原擴散。

市府動保處昨接獲湖內區1家肉品有限公司附設屠宰場屠檢獸醫師通報，有1批來自雲林縣東勢鄉家禽牧場待宰雞隻，品種為皇金雞，總計有3033隻，其中屠前斃死505隻、屠後全棄54隻，凍存2474隻，屠宰前即出現雞群大量死亡，雞隻腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位，均呈現明顯潮紅現象，經判定疑似感染禽流感病毒。

動保處為迅速掌控疫情，立即派員前往該屠宰場，昨現場採樣檢體，送往淡水家畜衛生試驗所檢驗，今傍晚5時確認感染H5陽性禽流感。

處長徐榮彬指出，自入冬以來，高市轄內養禽場均尚未傳出禽流感疫情，這次由家禽屠宰場所通報的病例應屬特殊個案，動保處已同步追查該批雞隻來源，並通知相關單位配合追查實際流向，避免疫情持續擴大。

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  • 雞隻腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位，均呈現明顯潮紅現象。 （記者陳文嬋翻攝）

    雞隻腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位，均呈現明顯潮紅現象。 （記者陳文嬋翻攝）

  • 今晚確認感染H5陽性禽流感病毒。 （記者陳文嬋翻攝）

    今晚確認感染H5陽性禽流感病毒。 （記者陳文嬋翻攝）

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