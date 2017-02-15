| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中小客車與槽車車禍 1死1傷 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

這是張惠妹嗎？日國際藝術料理賽奪銀作品有阿妹神韻

魏心慧老師的奪銀杏仁糕作品，有阿妹的神韻。（記者陳鳳麗攝）

2017-02-15  19:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮同德家商食品、餐飲科師生，參加日本國際藝術尊理大賽杏仁糕展示拿下3金2銀，其中以「台灣的特色原住民」奪銀的魏心慧老師，栩栩如生的卑南族少女雕像，有「阿妹」張惠妹的神韻，在日本展示時詢問度很高。

草屯鎮同德家商食品、餐飲科的師生是在本月7日到11日赴日本山梨縣，參加JIAC日本國際藝術料理大賽杏仁糕展示組，其中食品科的老師辜韋勳、學生陳柏樺、羅芳如獲金牌，餐飲科老師魏心慧、食品科學生王有欣獲得銀牌，3金2銀成績頗受矚目。

5件穿金戴銀的作品中，魏心慧老師的「台灣的特色原住民」的討論度極高，並有日本團體邀她去展覽，而她被到注目的作品是以卑南族少女為主題，卑南族的傳統服裝和頭上花環十分精致，臉部立體有如一座雕像，而少女略有卑南族歌手「阿密特」張惠妹的神韻。

魏心慧表示，卑南族頭戴花環是大家最有印象的特徵，而族人的花環所用的花朵一定用奇數，因此該作品的少女花環，上方的玫瑰花就用7朵。

廣告
  • 同德家商5師生的杏仁糕作品，拿下3金2銀。（記者陳鳳麗攝）

    同德家商5師生的杏仁糕作品，拿下3金2銀。（記者陳鳳麗攝）

  • 同德家商5師生在國際賽獲獎，董事長謝招宏（右5）頒發獎金。（記者陳鳳麗攝）

    同德家商5師生在國際賽獲獎，董事長謝招宏（右5）頒發獎金。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國際藝術料理賽 張惠妹 日本 神韻 阿妹
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：這是張惠妹嗎？日國際藝術料理賽奪銀作品有阿妹神韻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.