這是張惠妹嗎？日國際藝術料理賽奪銀作品有阿妹神韻

魏心慧老師的奪銀杏仁糕作品，有阿妹的神韻。（記者陳鳳麗攝）

2017-02-15 19:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮同德家商食品、餐飲科師生，參加日本國際藝術尊理大賽杏仁糕展示拿下3金2銀，其中以「台灣的特色原住民」奪銀的魏心慧老師，栩栩如生的卑南族少女雕像，有「阿妹」張惠妹的神韻，在日本展示時詢問度很高。

草屯鎮同德家商食品、餐飲科的師生是在本月7日到11日赴日本山梨縣，參加JIAC日本國際藝術料理大賽杏仁糕展示組，其中食品科的老師辜韋勳、學生陳柏樺、羅芳如獲金牌，餐飲科老師魏心慧、食品科學生王有欣獲得銀牌，3金2銀成績頗受矚目。

5件穿金戴銀的作品中，魏心慧老師的「台灣的特色原住民」的討論度極高，並有日本團體邀她去展覽，而她被到注目的作品是以卑南族少女為主題，卑南族的傳統服裝和頭上花環十分精致，臉部立體有如一座雕像，而少女略有卑南族歌手「阿密特」張惠妹的神韻。

魏心慧表示，卑南族頭戴花環是大家最有印象的特徵，而族人的花環所用的花朵一定用奇數，因此該作品的少女花環，上方的玫瑰花就用7朵。