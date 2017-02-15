農忙叫不到農工 農民研發播種機

虎尾農民張永新為農村缺工苦惱，以玉米點播機改良研發出全新花生寄種機，效率是人工的15至20倍。（記者黃淑莉攝）

2017-02-15 17:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農村人口老化缺工嚴重，雲林農民張永新多次叫不到工人，自己研發「花生寄種機」，今天到農地示範，吸引許多農友好奇詢問，張永新說，機器的效率是人工的15至20倍。

56歲張永新原本在食品工廠當課長，去年退休後全職務農，栽種黑豆、黃豆、花生及蒜頭等，播種期卻叫不到工人，其他農友也一樣為無工苦惱，張永新發現有玉米點播機，但卻不適用所有作物播種，因此以點播機為參考，經過多次修改，成功研發出花生寄種機。

張永新表示，花生寄種機適用於花生、黑豆、玉米等播種，蒜頭因有分頭、尾無法使用，經過實地試用，人工播種每人每天可種0.04公頃，用新式花生寄種機1人1天可種約1公頃，效率提高、且節省人力。

獲邀見證花生寄種機實地操作的虎尾鎮長林文彬指出，農村年輕人口漸漸外移，因此在需大量農工的農作物種植及採收時，常常請不到農工，該機器可改善農村缺工及節省農務成本，該機器已申請專利中，未來能造福更多農民。