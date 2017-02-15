農忙叫不到農工 農民研發播種機
2017-02-15 17:59
虎尾農民張永新為農村缺工苦惱，以玉米點播機改良研發出全新花生寄種機，效率是人工的15至20倍。（記者黃淑莉攝）
〔記者黃淑莉／雲林報導〕農村人口老化缺工嚴重，雲林農民張永新多次叫不到工人，自己研發「花生寄種機」，今天到農地示範，吸引許多農友好奇詢問，張永新說，機器的效率是人工的15至20倍。
56歲張永新原本在食品工廠當課長，去年退休後全職務農，栽種黑豆、黃豆、花生及蒜頭等，播種期卻叫不到工人，其他農友也一樣為無工苦惱，張永新發現有玉米點播機，但卻不適用所有作物播種，因此以點播機為參考，經過多次修改，成功研發出花生寄種機。
張永新表示，花生寄種機適用於花生、黑豆、玉米等播種，蒜頭因有分頭、尾無法使用，經過實地試用，人工播種每人每天可種0.04公頃，用新式花生寄種機1人1天可種約1公頃，效率提高、且節省人力。
獲邀見證花生寄種機實地操作的虎尾鎮長林文彬指出，農村年輕人口漸漸外移，因此在需大量農工的農作物種植及採收時，常常請不到農工，該機器可改善農村缺工及節省農務成本，該機器已申請專利中，未來能造福更多農民。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 室友嘿咻超大聲 他做這件事讓對方馬上安靜...
- 機場捷運免費搭！明起發號碼牌自由試乘
- 白內障術後視茫茫 小心角膜病變
- 接駁捷運機場線 新北新闢7公車路線明上路
- 台灣奧運會旗出爐 林昶佐：勿再用黨國不分旗幟
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 陸元琪復出登台 陶晶瑩呼呼暗插袁惟仁
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOTC to review bus operations
- 南韓國情院：北韓從5年前 就想暗殺金正男
- 朱鎮模霸氣認愛 搭王陽明舊愛甜遊北海道
- 核能部門減記1936億 東芝會長引咎下台
- 司改國是會議分組會將登場 律師界代表出爐
- 閃主席選舉走馬英九路線？週刊爆江宜樺劍指2020
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 台股青紅燈》資金行情之後?
- 綠執政外交沒好轉？ 洪秀柱：擔心馬政績被輸光
- 摩鐵毒趴6人嗨 竹市刑大臨檢破獲
- 蝶戀花稱「連人帶車」租賃 友力推說司機「帶車靠行」 司機沒勞保 死後淪為人球
- Nina Ricci Luna Blossom 閨蜜甜心淡香水
- 法律白話文小學堂》過勞之島是怎麼煉成的？勞基法的工時制度如何提升台灣競爭力
- 報廢蟋蟀燈罩 變藝術地景
- 邱顯洵接掌市府顧問 旱草幫入陣柯P團隊
- MLB》曾獲美聯最佳教練 千勝教頭罹患癌症
- 國際現場》日本電力收購印度再生能源商
- 台東地區農會理事長改選 兩派角力
- 被爆熱戀王家梁 周曉涵羞認很會取悅男友
- 楊乃文弱不禁風 走一步退三步
- 台日聯合成趨勢 鴻海研華搶頭香
- 自由廣場》郝龍斌民調論絕非「假議題」
- 又見詐騙老梗 警即時阻詐攔截150萬元
- 愛妻愛成這樣！黃曉明辦公室竟擺這個
- 美官員：俄軍機危險接近美驅逐艦
- 找到前世老婆 歐陽娜娜情人節和他過
- 《焦點評論》書香拼圖
- 清純女星路邊哈菸被抓包 粉絲護航「P的」
- 台中市營養午餐空心菜農藥殘留超標 恐都吃下肚
- 獨家》民進黨青年部主任請辭 擬投入台中議員初選
- 性侵韓女被抓包 色運將竟嗆告誣告
- 國民黨批賴神是日本人嗎？ 市府：破壞台日友誼
- 「中國統一」為北京併吞台灣 徐永明籲郝別自甘墮落
- 工業電腦新兵勁豐下月掛牌 看好明年業績爆發力
- 股利所得課稅 分離課稅、部分免稅二選一
- 金正男為何被刺殺？ 南韓學者：想投誠南韓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：農忙叫不到農工 農民研發播種機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分