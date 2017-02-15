助行器怎麼挑才安全又舒適？專家這麼說

2017-02-15 20:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕家中長輩年紀大了、需要買個助行器，但要怎麼挑才能用的安全又舒適？專家管理醫療器材的食品藥物管理署建議，有兩個輪子的助行器安全性高、步行速度也快，建議民眾參考。

新北市輔具資源中心楊忠一指出，有雙輪的助行器在國內不算多，因為很多人會擔心有輪子、易造成滑動而不安全，但其實沒輪子的「腳」部分有剎車作用，不須擔心滑倒，前輪反而能讓前進更順暢。

日常生活中免不了要藉著雙腳的移動，從事各式各樣的活動，當有老化、神經病變、肌肉病變或骨折等狀況發生，會使得步行的能力下降，甚至無法行走。

高齡族群或是上肢正常、但下肢肌力不足、平衡感或耐力缺乏的患者，可以選擇適合的助行器，在步行時雙手握持以協助支撐身體重量，可以讓跌倒的風險降低，藉由助行器的輔助，有助於老人維持活動功能、提高生活品質，因此挑選合適的助行器、正確的使用相當重要。

食藥署副組長朱玉如說，正確的選購及使用步行輔助器材不但能夠協助維持活動功能，並且可以預防跌倒。

朱玉如提醒，目前已有128張助行器醫材許可證，呼籲民眾購買時注意醫材安心三步驟「一認、二看、三會用」，第一要認識什麼是醫療器材，第二是購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號，第三則是在使用前要詳閱說明書，才能正確使用醫療器材。