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河川疏濬量最大 屏縣防堵河川揚塵

環保局透過空拍機稽查並掌握揚塵狀況。（圖由屏東縣環保局提供）

2017-02-15  17:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣河川疏濬量、砂石場分布數量，皆居全台之冠，因而產生高屏溪揚塵逸散污染問題，屏東縣政府環保局3年來多管齊下防治，其中105年運輸車輛覆蓋率達到97%，較前年84%明顯提升，接下來將成立砂石專區監控指揮中心。

環保局統計，屏縣105年砂石疏濬量1788.36萬噸、列管砂石場73家，因此高屏溪河川揚塵一向被列為空污管制重點，經分析揚塵逸散污染有季節性，11月至5月主要來自疏濬工程及砂石場作業，6至10月則為河川揚塵的好發時節。

103至105年屏縣環保局提出「天羅地網─捕砂計畫」，與村、里民及巡守隊合作，推動道路聯合認養；並要求運輸車輛司機落實車斗覆蓋及下拉，未合格者要至環局接受再教育課程，目前車輛覆蓋率已達97%，較104年84%提升。

為降低每年季節風或颱風外圍環流所產生的河川揚塵危害，環保局也建置「高屏溪河川揚塵預警通報系統」，並利用無人飛行載具（UAV）輔助稽查，一旦發現污染，地面管制人員立刻前往取締，105年疏濬工程共告發6件，砂石場告發1件。

後續環保局也將整合多元化科技監控設備資源，成立砂石專區監控指揮中心，掌控污染狀況，也籲民眾若發現居家附近營建工地、砂石車等有污染行為，可撥打陳情專線08-7351928檢舉。

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  • 環保局出動空拍機稽查。（圖由屏東縣環保局提供）

    環保局出動空拍機稽查。（圖由屏東縣環保局提供）

  • 減少揚塵，掃街車也是利器之一。（圖由屏東縣環保局提供）

    減少揚塵，掃街車也是利器之一。（圖由屏東縣環保局提供）

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