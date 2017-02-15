客家詩、排灣圖 香蘭國小入口意象族群大融合
2017-02-15 18:00
〔記者陳賢義／台東報導〕有別於舊有校門意象僅是題字落款，台東太麻里鄉香蘭國小創意形塑，校門兩側矮牆有客家詩詞及原住民文學家手繪，客、原文化大融合，門口意象也極富童趣，學童嬉戲爬高高，遊樂之餘還不忘讀書趣，並有野生動物、昆蟲來作伴，別出心裁。
「風摎雨、風摎雨，歸暗晡無停止，風寫情書、雨唸詩句，綠葉紅花落滿地」、「我們的出征、是和平、和解、原諒、愛、延續、生存，我們為了我們的土地、獵場、部落、家人、孩子」，沿著社區街道走進香蘭國小校門，就可看到右側矮牆面篆刻了客家詩詞，及客家人硬頸打拚生活的農忙畫面，左側矮牆則有「山豬、飛鼠、撒可努」排灣族文學家亞榮隆‧撒可努的手繪，截然不同的族群文化相互輝映，意味著族群共存共榮。
校方表示，香蘭村雖是客家庄，但學校裡仍有排灣族籍的學生，新的入口意象由客委會補助興設，客家、原民文化呼應共榮，更具意涵。
香蘭國小校友、太麻里鄉代雷明聖表示，入口意象經公所努力提案，去年提案成功，接著發包施作，提案過程中與校長、村長商議如何形塑，以住的流行就是落款，但那是以前的形塑方式，校長提議要有童趣，村長提議要有文化，因而就以點線面的方式串起，融合客家詩詞和原住民文學家手繪形塑入口意象。
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