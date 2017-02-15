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大眾捷運提供寬頻幹纜服務 高雄捷運搶頭香

國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過核可高雄捷運申請經營市內、國內長途陸纜電路出租業務籌設同意書。（資料照，記者侯承旭攝）

2017-02-15  17:17

〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過核可高雄捷運申請經營市內、國內長途陸纜電路出租業務籌設同意書，成為國內首家取得該類執照的大眾捷運系統經營業者，預計將可充分運用捷運沿線的既有寬頻電路資源，提供其他電信業者租用，作為4G基地台幹纜，或是擴大寬頻服務涵蓋區域。

此外大台北瓦斯、新海瓦斯、萬象有線電視其特許執照屆期換照，也都申請市內、國內長途電纜出租業務的事業計畫書變更並獲NCC核可，其業務剩餘電路資源，將可作為雙北地區4G基地台、及其他通訊傳播業者所需寬頻光纖網路傳輸使用。

NCC指出，高雄捷運現階段申請經營範圍，包括高雄市捷運紅、橘二線，共計38個車站及3處機場範圍，可利用閒置光纖規劃作為出租服務使用；其主要可提供服務的營業項目，包括乙太專屬網路電路、及裸光纖出租，預計可提升高雄市行動、固網服務寬頻之速率及涵蓋範圍。

不過高雄捷運公司後續須完成電信網路建置，並通過技術審驗等流程，經NCC核定後，再申請特許執照，才能開始營業。

NCC表示，希望透過大幅度鬆綁有線電視、電力、石油、天然氣等多種行業投入寬頻網路經營與零售價管制，讓寬頻業者可以互相競爭，提供更優惠、且優質的基礎網路服務。

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