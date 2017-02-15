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撤八堵供氣站人員引質疑 欣隆：有24小時監控

欣隆天然氣公司監控中心遠端監控各供氣站與整壓站（記者盧賢秀攝）

2017-02-15  18:47

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今天某周刊報導，欣隆天然氣公司八堵供氣站人員撤離，遇有意外無人立即應變維修，恐發生連環氣爆，市府工務處和欣隆天然氣公司表示，基隆市並沒有儲氣槽，供氣站或整壓站都有24小時監控，一旦有漏氣等事故，可透過遠端搖控遮斷和保全人員處理，安全無虞，民眾不需恐慌。

市府工務處長張元良指某周刊報導有誤，提出嚴正澄清，指市府要求欣隆公司有24小時監控，都有掌握，沒有安全疑慮，而且基隆也沒有儲氣槽，不會有連環爆的事情，民眾不必恐慌。

欣隆天然氣工務部經理彭冠彰說，欣隆公司在民國八十年就設置了24小時監控中心，八德路的供氣站兼減壓站，地下儲氣槽已經停用多年，去年12月6日將值班人員移至信一路總公司監控中心，都有向市府及相關單位報備。

彭冠彰表示，監控中心利用遠端監控現場，24小時有人員輪值，人員沒有減少，現場也有保全人員，不是因為一例一休精簡人力。

他指出，目前針對火警、漏氣、煙霧和地震等偵側，一旦發生事故、壓力異常等狀況，監控中心利用遠端搖控「遮斷」處理，並派人前往現場，相關管線和設備都有定期維護、更新，安全無虞。

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  • 欣隆天然氣公司強調八堵供氣站管理都安全（記者盧賢秀攝）

    欣隆天然氣公司強調八堵供氣站管理都安全（記者盧賢秀攝）

  • 欣隆八堵供氣站設置緊急遮斷閥，可遠端搖控（記者盧賢秀攝）

    欣隆八堵供氣站設置緊急遮斷閥，可遠端搖控（記者盧賢秀攝）

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