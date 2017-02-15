友善新北好藥局APP 線上免費用藥諮詢

2017-02-15 17:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有1200多家藥局，衛生局和众社會企業合作，研發「友善新北好藥局」APP，方便民眾快速找到離家最近的藥局，享受免費用藥諮詢及處方箋領藥服務，掌握優惠訊息，部分藥局提供藥師line帳號，可隨時線上討論用藥問題，未來計畫與台北市合作，擴大服務。

衛生局副局長許朝程指出，市府建構智慧型公共衛生和健康資訊服務網絡，推出「友善新北好藥局」APP，囊括近千家藥局資訊，包含導航、電話、營業時間等基本功能，提供藥物諮詢、二代戒菸、高齡者輔具、血壓測量、廢藥檢收、慢性處方箋、糖尿病照護等服務。

因應一例一休，部分藥局週末假日可能歇業，APP提供「六日有營業」的查詢服務，避免民眾白跑一趟。部分藥局提供line帳號，加入好友後可隨時隨地向藥師諮詢用藥問題，了解用藥正確觀念，及最新防疫、醫療健康資訊。

許朝程說，市府透過公會體系和台北市業者積極聯繫，希望北市一起加入，若北市響應推廣，未來雙北生活圈網絡將更綿密。

即日起至3月31日止，下載「友善新北好藥局」APP並填妥基本資料，可參加抽獎，包括鋁合金變速自行車、多功能智慧健康手環及背包共200多個獎項。