義大與香港理工大學合作 最快1年取得碩士學位

義大與香港理工大學在歡欣氣氛下，簽訂合作備忘錄。（記者洪臣宏攝）

2017-02-15 17:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕義守大學與香港理工大學今天簽訂合作備忘錄，義大學生可透過「學士加1學程」，1年即可取得國際名校碩士學位，並可留在香港工作。

義大校長蕭介夫、理大旅遊業管理學院院長田桂成分別代表2校簽約，義大以辦喜事心情，由義大鼟鼓社的廿四節令鼓表演拉開序幕，完成簽約後，原住民族學院學子以歌聲、邀請來賓跳圓舞展現熱情，原本給人嚴肅印象的簽約儀式，以歡欣氣氛呈現。

合作備忘錄內容有學士加1學程協議、雙碩士學位學程協議、交換學生計畫及實習交換計畫；其中學士加1與雙碩士學位為理大初次與台灣大專院校簽訂，義大學生畢業經理大研究所率取，1年即可獲碩士學位，若在2所大學各讀1年可獲雙碩士學位。

田桂成有「亞洲觀光之父」封號，他說：「突破和創新，企業才有辦法延續。」2校願景相似因而攜手合作，學生在香港就讀碩、博士學位後，可留在香港工作，停留超過7年即可申請永久居留。

蕭介夫指出，理大與義大皆有所屬集團觀光飯店支持，提供觀餐領域的學子實習場域，實習交換生可在義大皇家酒店、天悅飯店與理大唯港薈酒店進行為期6個月的交換實習計畫。