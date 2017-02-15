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台鐵車班組工時完成團協 陸續於3/1起上路實施

2017-02-15  19:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局於106年02月09日與台鐵企業工會召開車班組工時協商會議，經與會勞資雙方協商後共達成2點共識，台鐵企業工會舉行團體協約會議，會議上勞資雙方代表都一致通過車班組乘務工作每日平均工作時間以6小時40分鐘為原則、每週指定一天為休息日，休息日出勤工作依勞基法規定，給予8小時延長工時的工資議題，並依程序列為備查。

車班組兩項於團體協約列為備查事項中，指定一日為休息日，並依勞基法計給8小時延時工資，定於3月1日開始實施；修正車班組每日平均工作時間6小時40分，排班方式定於4月1日開始實施。

台鐵企工表示，上路實施後以月薪36000元左右員工來說，一個月加班費可增加超過2800元。

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  • 台鐵車班組工時完成團協，將陸續於3月1日上路實施。（記者鄭瑋奇翻攝）

    台鐵車班組工時完成團協，將陸續於3月1日上路實施。（記者鄭瑋奇翻攝）

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