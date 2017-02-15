台灣燈會吉祥物羅生門 漫畫家槓上雲林縣府

今年在雲林舉辦的台灣燈會，吉祥物「綺麗籽」、「奇萌籽」造型可愛頗受歡迎，但卻引發縣府與漫畫工會理事長鍾孟舜隔空互槓。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2017-02-15 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市漫畫工會理事長鍾孟舜昨在臉書爆料，雲林縣縣政府未經原創者同意，就擅自使用其創作為台灣燈會吉祥物，還沒給設計費，經報導後，原創者終於收到稿費，但雲林縣政府卻稱鍾孟舜扭曲事實，並揚言提告。對此鍾孟舜怒嗆：「一個縣府單位連一個這樣簡單的查證都做不了」，強調歡迎來告。

台灣燈會兩隻吉祥物「綺麗籽」、「奇萌籽」造型可愛頗受歡迎，不過台北市漫畫工會理事長鍾孟舜昨天在臉書爆料，其中「綺麗籽」的原創者「呆尼爾」竟不知道自己作品已經被使用，不但沒與原創者簽授權書，也沒給設計費，經報導後，原創者已經收到1萬5的稿費；鍾孟舜強調重點不是在稿費問題，而是尊重問題，如果告知作品被採用，錢慢點給沒問題，但採用別人作品後，卻完全不告知，作者在偶然的情況下才看到自己作品，「這樣是在不把創作者當人看」。

不料雲林縣政府表示，鍾孟舜在臉書所言為不實言論，雲林縣政府說，該設計案由縣府委託加加福整合行銷有限公司進行設計，並有提供授權書予縣府，設計費也在去年11月初撥付；雲林縣政府向加加福公司求證，該公司聲稱已於2月10日匯款於「綺麗籽」原創者，鍾孟舜所稱款項是經報導後才撥付非事實，揚言提告。

鍾孟舜立刻在臉書上PO匯款明細打臉，匯款明細上顯示收到匯款的時間為昨（14日）晚上7點多，鍾孟舜痛批：「一個縣府單位連一個這樣簡單的查證都做不了，還來說我扭曲事實，全部不實言論，威脅告我。還故意貼了一張沒有匯款日期的匯款證明，來混淆視聽」。

鍾孟舜強調，這年頭連作品被用了，要個1萬5的稿費，都要被鋪天蓋地的毀謗，感嘆：「台灣真的進入民主法治的時代嗎？」他說，從去年的台鐵超人、環保署、觀光局、國稅局，台灣繪圖設計人員持續被政府單位糟蹋，「雖然我只是小老百姓，但歡迎雲林縣府提告，一定要告喔，拜託不要保留法律追溯」。