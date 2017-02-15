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苗栗監理站突襲攔查 娃娃車竟超載違規

安親班專車違規超載。（記者許展溢攝）

2017-02-15  17:49

［記者許展溢／苗栗報導］遊覽車事故頻傳，為維護學童上、下學乘車安全，苗栗監理站與苗栗縣政府教育處及縣警察局交通隊，今天中午聯合到苗栗縣頭份國小校外，突襲正要接送學生到安親班的16輛座車。發現1輛竟有3項違規，除使用自小客車，聘雇一名70歲司機，還違規加裝不固定板凳超載，當場開罰。

昨天開學第3天，是首日下半天不用上課，中午一到，頭份國小外，就有多輛遊覽車、娃娃車等著學童上車，要接往各安親班，上百名學童井然有序走出校門，稽查小組立馬上前攔查。

苗栗監理站派5員兵分2組稽查16輛車，其中1輛就有3件違規。

苗栗監理站副站長鄭泉昌說，這輛為自小客車的幼童專車，不僅載運7歲以上學童，車內還放置2張非固定性板凳，安全門也緊閉，加上最多只能載8人卻超載。

70歲徐姓司機接到罰單，無奈說，自己也是受雇於人，總不能將其他學童放在路邊不理會。

鄭泉昌說，幼童車座椅深度與間距都有嚴格規範，幼童專用車只能載送2歲以上、未滿7歲兒童，卻常見違規改裝、超載，一旦發生事故恐不堪設想。

苗栗監理站表示，經查違規改裝座椅，可開罰2400元至9600元；超載3000元到9000元；逾期檢驗900元以上，1800百元以下罰鍰；逾期6個月以上未檢驗，則註銷牌照。

苗栗監理站強調，今天稽查違規除車輛當場依道路交通處罰條例及公路法開罰，要求業者限期改善，呼籲家長要留意小孩平常搭乘安親班座車狀況。

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  • 安親班專車車門被發現未緊閉關起。（記者許展溢攝）

    安親班專車車門被發現未緊閉關起。（記者許展溢攝）

  • 安親班專車明顯變更座椅，放置兩張非固定式板凳遭罰。（記者許展溢攝）

    安親班專車明顯變更座椅，放置兩張非固定式板凳遭罰。（記者許展溢攝）

  • 下課學童紛紛往遊覽車上行走，準備被接往安親班。（記者許展溢攝）

    下課學童紛紛往遊覽車上行走，準備被接往安親班。（記者許展溢攝）

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