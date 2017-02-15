響應新南向政策 業者揪東南亞部落客來台玩5天4夜

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川（右一）與昇恆昌副董事長吳秀光（中）、昇恆昌總經理江建廷（左一）合影。（雄獅旅遊提供）

2017-02-15 20:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣近來已成為亞洲鄰近國家海外旅遊的熱門選項之一，其中東南亞旅客人數大幅成長。昇恆昌免稅商店為響應新南向政策，與雄獅旅遊攜手合作，為東南亞旅客量身打造兩條結合都會時尚與在地文創的5天4夜旅台路線，並邀請來自新加坡、馬來西亞、泰國等9位知名部落客親身體驗，為台觀光發展開啟新局面。

昇恆昌免稅商店副董事長吳秀光今在南向觀光推廣記者會表示，台灣觀光產業的競爭已從過去著重量的多寡，慢慢轉為替旅客量身打造的服務競爭模式。這次與雄獅旅遊合作，除了呼應政府南向觀光政策的落實外，更希望透過旅遊品質及交通便利性的提升，打造台灣觀光的口碑與深度，不僅吸引首次訪台的旅客，也能讓曾經來過台灣旅遊的外籍遊客看到再訪台灣的理由。

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川表示，根據統計，去年來台旅客達到1069萬人次，創歷史新高，其中東南亞旅客有明顯大幅成長，尤以泰國漲幅最大，去年來台旅客人次大幅增加57.3％，越南、菲律賓、馬來西亞、印尼和新加坡的旅客也分別成長34.3％、23.9％、10.0％、6.2％與3.6%，可看出台灣對東南亞旅客具備海外旅遊魅力。

業者表示，兩條5天4夜遊路線是根據東南亞旅客的消費習慣及旅遊偏好所規劃，例如針對旅遊時著重美食休閒享受、時尚消費潮流的印尼及菲律賓旅客，主打行程包含北台灣時尚、文化之旅，九份、平溪、野柳等熱門打卡景點，以及素有「美人湯」美譽的礁溪溫泉，享受泡湯美膚洗禮。

至於偏好體驗台灣在地文化的新加坡、馬來西亞及泰國旅客，則規劃結合台北時尚藝文及台南文創古都的雙城之旅。旅客將可搭乘高鐵，體驗南北快速移動的便利，參訪充滿殖民歷史遺跡的安平古堡、赤崁樓等景點，並在台南文創風格飯店－佳佳西市場旅店的安排規劃下，體驗在地料理手作的樂趣。

業者表示，受邀來台的9位時尚、生活、旅遊部落客，包含曾獲世界免稅協會（TFWA） 邀請擔任客座演講人的Uli Chan、身兼網路服裝品牌創辦人及業餘歌手的Yina Goh、同時擔任亞洲HBO主持人的Nicole Anderson、曾獲選為亞洲前十大生活時尚部落的的Laureen Uy、首次訪台的泰國前十大時尚部落客Mamo、即將發行個人EP的美妝時尚部落客Tuniez、擁有自己的youtube頻道的印尼時尚生活部落客Olivia Lazuardy、對音樂充滿熱情的Daphne Charice及曾入選馬來西亞前五大生活時尚部落客Joyce Wong （KinkyBlueFairy），希望借助網路行銷與部落客分享的經濟力，吸引更多東南亞旅客來台。