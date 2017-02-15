響應新南向政策 業者揪東南亞部落客來台玩5天4夜
雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川（右一）與昇恆昌副董事長吳秀光（中）、昇恆昌總經理江建廷（左一）合影。（雄獅旅遊提供）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣近來已成為亞洲鄰近國家海外旅遊的熱門選項之一，其中東南亞旅客人數大幅成長。昇恆昌免稅商店為響應新南向政策，與雄獅旅遊攜手合作，為東南亞旅客量身打造兩條結合都會時尚與在地文創的5天4夜旅台路線，並邀請來自新加坡、馬來西亞、泰國等9位知名部落客親身體驗，為台觀光發展開啟新局面。
昇恆昌免稅商店副董事長吳秀光今在南向觀光推廣記者會表示，台灣觀光產業的競爭已從過去著重量的多寡，慢慢轉為替旅客量身打造的服務競爭模式。這次與雄獅旅遊合作，除了呼應政府南向觀光政策的落實外，更希望透過旅遊品質及交通便利性的提升，打造台灣觀光的口碑與深度，不僅吸引首次訪台的旅客，也能讓曾經來過台灣旅遊的外籍遊客看到再訪台灣的理由。
雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川表示，根據統計，去年來台旅客達到1069萬人次，創歷史新高，其中東南亞旅客有明顯大幅成長，尤以泰國漲幅最大，去年來台旅客人次大幅增加57.3％，越南、菲律賓、馬來西亞、印尼和新加坡的旅客也分別成長34.3％、23.9％、10.0％、6.2％與3.6%，可看出台灣對東南亞旅客具備海外旅遊魅力。
業者表示，兩條5天4夜遊路線是根據東南亞旅客的消費習慣及旅遊偏好所規劃，例如針對旅遊時著重美食休閒享受、時尚消費潮流的印尼及菲律賓旅客，主打行程包含北台灣時尚、文化之旅，九份、平溪、野柳等熱門打卡景點，以及素有「美人湯」美譽的礁溪溫泉，享受泡湯美膚洗禮。
至於偏好體驗台灣在地文化的新加坡、馬來西亞及泰國旅客，則規劃結合台北時尚藝文及台南文創古都的雙城之旅。旅客將可搭乘高鐵，體驗南北快速移動的便利，參訪充滿殖民歷史遺跡的安平古堡、赤崁樓等景點，並在台南文創風格飯店－佳佳西市場旅店的安排規劃下，體驗在地料理手作的樂趣。
業者表示，受邀來台的9位時尚、生活、旅遊部落客，包含曾獲世界免稅協會（TFWA） 邀請擔任客座演講人的Uli Chan、身兼網路服裝品牌創辦人及業餘歌手的Yina Goh、同時擔任亞洲HBO主持人的Nicole Anderson、曾獲選為亞洲前十大生活時尚部落的的Laureen Uy、首次訪台的泰國前十大時尚部落客Mamo、即將發行個人EP的美妝時尚部落客Tuniez、擁有自己的youtube頻道的印尼時尚生活部落客Olivia Lazuardy、對音樂充滿熱情的Daphne Charice及曾入選馬來西亞前五大生活時尚部落客Joyce Wong （KinkyBlueFairy），希望借助網路行銷與部落客分享的經濟力，吸引更多東南亞旅客來台。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 籃球》頂級新秀被譽為下一個柯瑞 當事人爸爸卻超不爽？
- 挺過閻總風波 蔣淯安奪單週最佳球員
- 血汗班表曝光 唯一休假日還要修車
- 丁文琪破例放閃PO照 林宥嘉竟「戴套」甜回...
- 吳澤成小內閣傳變動 宜縣3局處受影響
- 文總將審核蔡英文入會案 執委出席過半
- 浩鼎案開庭 張念慈辯行賄電郵搞烏龍 檢察官反控說謊
- 今早才看他... 汪笨湖助理：病情嚴重、可能隨時走
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 劉詩詩大露裸背 化身芭蕾女伶飄仙氣
- 男攜毒被查獲 瞎扯為了戒毒當警惕
- 台日賽戰袍亮相 23日報到
- 苗栗疑似山區起火 黑煙直沖天際
- 紐約嚴限遊覽車司機工時里程 投高保費
- 最受期待星二代公投 Rain金泰希的寶寶41％奪冠
- 整形女王離婚10億富商 因為...不想再嫁了
- 孫芸芸拋下老公 情人節自己紐約快活
- 沒戴安全帽還嗆殺警 悍警、正義哥聯手制伏
- 軍系力挺郝龍斌 藍委：郝柏村對黃復興有影響力
- NBA》暴龍拚現在 從魔術換來禁區猛獸
- 說好 10 年之約 黃永富夫婦永遠缺席了
- 二度勞檢蝶戀花 勞動局：出事司機屬「內車」
- 北市計程車失控翻覆 運將幸無大礙
- 中職》羅力返台報到 要繼續幫富邦贏球
- 美國波神登泳裝封面 網友：最棒情人節禮物（影音）
- 88條免費公車 4月起上下車須刷卡
- 青春少女心 橫濱物語情
- 媽祖指示遶境多帶「筊」？ 恍神女連偷17組
- NBA》東部戰績倒數 魔術總管：被砲轟是應該的
- 1路公車中壢候車處 重整地鋪平
- NBA》暴龍軍心未定 巴特勒率公牛奪對戰11連勝 （影音）
- 網球》前主播稱大威「猩猩」 被解雇後硬凹提告 （影音）
- 最痛楚情人節 正妹主播尊重逝者「做得好」
- 嘎嘎和新歡打情罵俏 寶兒只能這樣回應...
- 阿布求壯陽餐 1周愛愛10幾次拚生兒
- 不爽午餐被吃掉 失業男砍傷哥哥逃逸
- 榮鋼6月改選董監事 謝裕民有意入主掌控
- （影音）星光碧昂絲神改編 吸引原唱點讚
標題：響應新南向政策 業者揪東南亞部落客來台玩5天4夜
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email