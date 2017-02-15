新竹稽查學童交通車 7輛車有3輛違規

2017-02-15 17:15

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市監理站今天在小學生放學時段，會同市警察局交通隊、市府教育處組成聯合稽查小組，前往關東國小稽查接送學生的交通車，經稽查7輛車即有3件違規，違規項目是拆除頭枕、超載及安全門放置物品，已要求駕駛立即改善並開單告發、限期改善。

新竹市監理站站長朱詩蘅表示，新竹市監理站除定點定時辦理擴大稽查，每月也會安排固定班次，針對新竹市轄內國小學童及高中交通車執行聯合稽查。

中午稽查人員針對大型交通車及中型交通車進行抽驗，包括車輛的輪胎紋、內部裝置是否有安全逃生門、破擊器及滅火器等設備，還有駕駛的安全駕駛紀錄、車上有無堆置雜物且是否超載等，稽查的車輛大多合格，但仍有少數交通車未符合規定，已當場開單處罰，要求限期改善。

據統計，105年度共攔查學生交通車399輛，違規態樣包括超載13件、擅自改裝座椅、設備10件、駕駛資格不符2件，逾期檢驗1件等共29件，提醒兒童課後照顧服務班、短期補習班業者，重視學幼童乘車安全，千萬不要心存僥倖。

此外，也提醒家長挑選補習班時要留心孩童搭乘狀況，注意交通車的載送情況及裝備，一起守護學童乘車安全。