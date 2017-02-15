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北市免費老人健檢 4萬名額要搶要快

台北市衛生局今宣布，北市免費老人健檢活動，3月1日上午7點開放網路取號及醫院現場登記，今年老人健檢將加碼至4萬375人，只要設籍北市、年滿65歲長者都可登記。（資料照，記者黃美珠攝）

2017-02-15  17:15

〔記者張議晨／台北報導〕要搶免費老人健檢手腳要快！台北市衛生局今宣布，北市免費老人健檢活動，3月1日上午7點開放網路取號及醫院現場登記，今年老人健檢將加碼至4萬375人，只要設籍北市、年滿65歲長者都可登記，而獨居、低收入戶、身障等特殊族群，則要2月20日提前上網取號登記。

以往北市免費老人健檢一開放報名名額就立即「搶光」，今年因配合醫院新增景美醫院，健檢名額加碼至4萬名，並優先讓65歲以上獨居長者、中低收入戶、身障長者及55歲以上原住民等特殊族群，在下週一上午7點開放網路取號，若民眾無網路資源，也可撥打衛生局老人健檢免費諮詢專線（0800-031-889）。

衛生局健管處長林夢蕙表示，一般65歲以上、設籍於台北市的老人，3月1日早上7點才開放網路取號及醫院現場登記服務，網路開放時段則為3月1日上午7點至3月6日晚間7點，至名額額滿為止，此外，北醫附醫今年僅開放民眾網路登記，未開放民眾現場取號。

林夢蕙進一步表示，今年健檢分A、B兩方案，兩套方案共同檢查項目有健康史、身體評估、憂鬱症篩檢、認知功能評估、尿液、血液常規檢查、生化檢查及糞便潛血免疫分析等，A方案則多甲狀腺刺激素免疫分析、心電圖檢查、α-胎兒蛋白檢查、胸腔X光檢查，另B套檢查則加上腹部超音波等檢查項目。

但林夢蕙強調，去年已選擇B套方案健檢者，今年只能做A套 ，需間隔1年才可再選擇B套。

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  • 北市今年免費老人健檢分（記者張議A、B兩方案，3月1日開放一般民眾報名。（圖由台北市衛生局提供）

    北市今年免費老人健檢分（記者張議A、B兩方案，3月1日開放一般民眾報名。（圖由台北市衛生局提供）

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