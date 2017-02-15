南市5大前瞻基礎建設計畫 行政院通過
2017-02-15 17:06
行政院通過南市五大前瞻基礎建設計畫， 其中，「文化首都歷史風華再現」，包含月津港國家歷史風貌園區。（圖由台南市政府提供）
〔記者劉婉君／台南報導〕行政院上週五召開「研商城鄉建設-地方前瞻基礎建設會議」，會中通過南市包括沙崙綠能科學城在內的5大前瞻基礎建設，期藉由智慧科技系統導入、交通樞紐與路網串連、高鐵特定區建設開發、文化首都風華再現，翻轉台南印象。
南市5大前瞻基礎建設提案，包括「沙崙綠能科學城」，規劃興闢周邊3條聯外道路、汙水下水道建設、建置橘線（台南山手線）公共運輸系統、以及綠能社區發展計畫。
「台南鐵路立體化延伸工程」，從市區鐵路地下化工程北端至新市地區，全長11.05公里，並以永康地下化搭配新市高架化及善化平面改善為發展主軸。
「台南市先進運輸系統」，包含平實運轉站至永華市政中心，長11.9公里的府城橫貫線（綠線），還有台鐵大橋站至林森站，長8.6公里的中華環線（藍線）。
「大台南30分鐘交通生活圈」，規劃整合與串連六大高、快速公路路網，選定新營、仁德、和順、開元等4大轉運站開發，將於8年期間，增設1萬格以上停車位。
「文化首都歷史風華再現」，左鎮菜寮化石園區、赤崁及五條港文化園區、月津港國家歷史風貌園區、水交社文化園區、新營動漫園區、雙城再現-熱蘭遮城與普羅民遮城再造暨主題園區設置計畫等文化建設。
市府指出，相關重大建設均需市府自籌配合款，隨著公債法修正通過，南市已經從縣市合併前的舉債上限，到現在已擁有500多億的舉債空間，可配合中央進行台南關鍵發展的建設。
當天會議由行政院政委張景森主持，市長賴清德率領副市長張政源、秘書長李孟諺、交通、工務、經發、水利、文化、環保及研考等單位報告。
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