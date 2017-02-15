台日武術交流 琉球藝能團訪少林俗派八代掌門
琉球讀谷村藝能團訪台，參觀豐原慈濟宮。（記者李忠憲攝）
〔記者李忠憲／台中報導〕台日武林大會師，今天上午在豐原慈濟宮進行武術交流，來自琉球的小林流，源自中國福建南少林體系支系，妙武館館長比嘉正春率讀谷村藝能團前來，與南宗少林俗派76歲的第8代掌門呂松吉，及台灣各界武術高手進行交流及演武，吸引許多民眾前來欣賞。台中市文化局長王志誠、慈濟宮主委鄭文鑫等人也到場表達歡迎之意。
台灣代表由北市陳式太極理事長黃仁義以陳氏太極拳開場，接著由楊進清的太祖關刀、林昌湘的九節鞭、吳國正的八卦掌、林錦祥的白鶴拳、盧韋安的洪家扇、盧文瑞的虎嘯長及劉進發的掃刀相繼登場。
琉球小林流妙武館也進行各項演武，其中不少都是來自英國等西方國家的外國人，架式十足，最後由空手道9段的妙武館館長比嘉正春進行表演。呂松吉接著也小秀身手，表演南宗少林虎鷹拳，贏得現場熱烈掌聲，最後由陳景淞以丈二長槌收陣結束。
小林流妙武館副館長相馬正和受訪時表示，今年是第4年來台交流。琉球目前可說是空手道聖地，甚至吸引許多外國人拜師學習，希望往後每年都可以來台進行交流並推廣武術。
王志誠表示，城市外交通常有許多經濟、文化交流，武術交流比較少，感謝呂松吉十分用心推動武術，並與日本長期交流。不管是日本空手道精神，或是多數武術，所謂練武的武就是「止戈」，就是不要戰爭，也就是愛和平，歡迎大家再來台中。
南宗少林俗派第八代掌門呂松吉（右一）與台灣武術界好手，歡迎來自琉球的好友。（記者李忠憲攝）
文化局長王志誠（右二）、慈濟宮主委鄭文鑫（右一）致贈感謝狀給琉球小林流妙武館，由館長比嘉正春（中）代表接受。（記者李忠憲攝）
北市陳氏太極理事長黃仁義表演陳氏太極拳。（記者李忠憲攝）
贏得海峽兩岸武術大賽兩次金牌的楊進清，表演太祖關刀。（記者李忠憲攝）
奪得世界華人武術大賽兩次金牌的盧文瑞表演虎嘯長刀（記者李忠憲攝）
南宗少林俗派教練劉進發在現場表演掃刀。（記者李忠憲攝）
琉球小林流妙武館現場進行演武。（記者李忠憲攝）
琉球讀谷村藝能團演武者中，不乏外國人。（記者李忠憲攝）
琉球讀谷村藝能團帶來傳統武術演出。（記者李忠憲攝）
琉球小林流妙武館館長比嘉正春現場展現空手道九段身手。（記者李忠憲攝）
南宗少林俗派第八代掌門呂松吉現場小試身手。（記者李忠憲攝）
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標題：台日武術交流 琉球藝能團訪少林俗派八代掌門
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