| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市攔截雲林土雞 今傍晚確認染禽流感 暗殺金正男 女嫌：以為惡作劇，不知道是殺人 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

大甲舊台汽總站近期拆除 規畫公有停車場

大甲市區舊台汽總站將拆除，規劃為公有停車場。（記者張軒哲攝）

2017-02-15  16:50

〔記者張軒哲／台中報導〕為解決大甲市區停車問題，大甲區公所將整理大甲警分局舊宿舍與舊台汽總站空地，預計規畫150個停車位，改採投幣式收費方式，方便民眾停車，今日市議員林素真與大甲區長劉來旺前往勘查，預計在4月底之前完工。

大甲市區停車位不多，每逢媽祖遶境與過年期間，停車位一位難求，讓民眾頗為不便，林素真向交通局建議將大甲分局旁朝陽段260、261、290地號警分局舊宿舍與舊台汽總站，改建平面停車場，以供民眾使用。

林素真說，大甲警分局與大甲地政事務所，都已決定在近年遷移至美人山營區用地，停車場改建將讓民眾停車更便利。

劉來旺說，這塊用地約0.4公頃，預定2月底上網公告發包，規劃約150位停車場，停車場使用優先順序依公務車及公務人員停車需求，調查後送公所協調地政所與警分局需用停車位，並依台中市停車管理辦法收費，其餘車位提供給民眾使用，採自動繳費方式管理。

廣告
  • 市議員林素真（中）與大甲區公所人員會勘大甲警分局旁停車用地。（記者張軒哲攝）

    市議員林素真（中）與大甲區公所人員會勘大甲警分局旁停車用地。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停車位 停車場 公有停車場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：大甲舊台汽總站近期拆除 規畫公有停車場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.