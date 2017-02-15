大甲舊台汽總站近期拆除 規畫公有停車場

大甲市區舊台汽總站將拆除，規劃為公有停車場。（記者張軒哲攝）

2017-02-15 16:50

〔記者張軒哲／台中報導〕為解決大甲市區停車問題，大甲區公所將整理大甲警分局舊宿舍與舊台汽總站空地，預計規畫150個停車位，改採投幣式收費方式，方便民眾停車，今日市議員林素真與大甲區長劉來旺前往勘查，預計在4月底之前完工。

大甲市區停車位不多，每逢媽祖遶境與過年期間，停車位一位難求，讓民眾頗為不便，林素真向交通局建議將大甲分局旁朝陽段260、261、290地號警分局舊宿舍與舊台汽總站，改建平面停車場，以供民眾使用。

林素真說，大甲警分局與大甲地政事務所，都已決定在近年遷移至美人山營區用地，停車場改建將讓民眾停車更便利。

劉來旺說，這塊用地約0.4公頃，預定2月底上網公告發包，規劃約150位停車場，停車場使用優先順序依公務車及公務人員停車需求，調查後送公所協調地政所與警分局需用停車位，並依台中市停車管理辦法收費，其餘車位提供給民眾使用，採自動繳費方式管理。